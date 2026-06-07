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Fiori d'arancio Francesca Michielin pronta a dire il fatidico «sì» al compagno, ecco di chi si tratta

Covermedia

7.6.2026 - 13:00

Francesca Michielin
Francesca Michielin

La notizia è emersa dalle pubblicazioni di matrimonio comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica, città d'origine rispettivamente della cantante e del futuro marito.

Covermedia

07.06.2026, 13:00

07.06.2026, 13:14

Francesca Michielin è pronta a convolare a nozze con il compagno Davide Spigarolo. La notizia è emersa dalle pubblicazioni di matrimonio comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica, città d'origine rispettivamente della cantante e del futuro marito.

Spigarolo, 33 anni, lavora come preparatore atletico e ha sempre mantenuto un profilo lontano dal mondo dello spettacolo. È figlio di Gabriella Dorio, ex campionessa di atletica leggera e medaglia d'oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.

La coppia ha sempre scelto di vivere la relazione con grande riservatezza, evitando l'esposizione mediatica e condividendo raramente momenti della propria vita privata sui social. Un atteggiamento in linea con quello della cantautrice, che nel corso degli anni ha sempre cercato di tenere lontana dai riflettori la propria sfera sentimentale.

Una delle poche eccezioni risale allo scorso anno, quando ospite di «Verissimo» l'ex vincitrice di «X Factor» aveva confidato a Silvia Toffanin: «C'è un amore. È entrata la felicità nella mia vita. Forse è quello giusto».

Non è ancora nota la data del matrimonio, ma le nozze dovranno essere celebrate entro sei mesi dall'inizio delle pubblicazioni, avvenuto il 5 giugno. Una data significativa anche per la carriera della cantante, coincisa con l'uscita del suo nuovo singolo, «Strega comanda», nel cui videoclip appare con un elegante abito da sposa.

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