Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha lanciato un duro attacco contro coloro che criticano pubblicamente l'ex premier, ma al contempo traggono benefici economici dalla sua figura. IMAGO/Matteo Gribaudi

Covermedia

Il film «LORO», diretto da Paolo Sorrentino e interpretato magistralmente da Toni Servillo nel ruolo di Silvio Berlusconi, continua a sollevare un polverone di polemiche, nonostante la sua mancata distribuzione in Italia.

L'opera, già nota per il suo approccio audace e controverso alla figura dell'ex Presidente del Consiglio, è tornata al centro del dibattito pubblico dopo una recente intervista rilasciata da Servillo nel podcast di Dario Moccia.

Durante l'intervista, l'attore casertano ha affrontato il tema spinoso della mancata distribuzione del film in Italia, lasciando intendere che dietro questa decisione ci siano motivazioni non dichiarate, legate a interessi particolari.

«Si trova sul mercato tedesco, francese, inglese... evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo», ha dichiarato Servillo, suscitando immediatamente un'ondata di reazioni.

Tra quelle più eclatanti, spicca quella di Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, che ha usato i social per lanciare un duro attacco contro coloro che criticano pubblicamente l'ex premier, ma al contempo traggono benefici economici dalla sua figura.

In un reel pubblicato su Instagram dal giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, Pascale ha commentato: «Scriverò un libro sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: RADICAL SHIT».

Covermedia