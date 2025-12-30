Francesca Pascale Covermedia

Tra Toscana, scelte private e impegno civile, l'ex compagna del Cavaliere e di Paola Turci racconta il presente.

Covermedia Covermedia

Francesca Pascale riparte da sé e lo fa mettendo ordine nel racconto della propria vita, pubblica e privata.

Dopo anni vissuti sotto i riflettori per la relazione con Silvio Berlusconi e il matrimonio con Paola Turci, oggi Pascale sceglie un tono più diretto, senza sconti ma anche senza clamore.

In una recente intervista, la Pascale ha definito il rapporto con Turci «una relazione tossica», spiegando che si è trattato di un legame nato in un momento di fragilità personale. «È stato un chiodo schiaccia chiodo», ha ammesso, chiarendo come la fine della storia sia arrivata quando ha compreso di non riconoscersi più in quella dinamica. Una dichiarazione che ha fatto discutere, ma che si inserisce in un discorso più ampio di consapevolezza e autocritica.

Oggi Francesca Pascale vive in Toscana, in provincia di Siena, in un casale immerso nella natura. Una scelta precisa, raccontata con semplicità: «Avevo bisogno di silenzio e di verità». Lontana dai salotti romani, divide le giornate tra la cura della casa, i suoi numerosi cani e una quotidianità che rivendica come finalmente equilibrata.

Il capitolo Berlusconi resta centrale nella sua storia. Pascale non ha mai rinnegato quel legame e continua a parlarne con rispetto: «Silvio è stato una parte fondamentale della mia vita». Un rapporto che, pur concluso, ha lasciato un segno profondo sia sul piano personale sia su quello politico.

E proprio la politica, seppur fuori dai ruoli ufficiali, resta sullo sfondo. Francesca continua a esporsi sui temi dei diritti civili, partecipa ai Pride e interviene nel dibattito pubblico con posizioni nette, senza nostalgia ma con senso di appartenenza.