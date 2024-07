Francesca Pascale spiega: «Ecco perché ho deciso di allontanarmi da Paola Turci»

Francesca Pascale

L'ex compagna di Silvio Berlusconi ha confermato il divorzio dalla cantante.

Covermedia

Come è ormai noto, è finita tra Francesca Pascale e Paola Turci. Due anni dopo il matrimonio, celebrato nell'estate 2022, le due donne si sono lasciate.

«È una fine, sto attraversando un grande dolore, ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d'amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi», ha spiegato la Pascale al Corriere della Sera.

Secondo alcune indiscrezioni tra le due ci sarebbero state forti discussioni scatenate dalla gelosia. E qualcuno ha tirato in ballo anche la frase che la Pascale ha detto a Francesca Fagnani dopo l'intervista a Belve.

Ma Francesca ci ha tenuto a precisare: «Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel «Ma adesso ti posso corteggiare un po'? Ah no, sono sposata», che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un'amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B».

Francesca Pascale ha poi ricordato Silvio Berlusconi: «La persona più importante della mia vita. Molto di più di un ex fidanzato. La mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo. Era un confidente, un amico e anche un amante. Ero gelosissima di lui».

