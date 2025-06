Silvio Berlusconi (destra) in compagnia della compagna Francesca Pascale in un'immagine del 2013. KEYSTONE

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, racconta come è iniziata la loro storia d'amore, rivelando di aver fatto il primo passo. La loro relazione è stata caratterizzata da una forte passione e complicità.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista a «Oggi», Francesca Pascale ha condiviso alcuni dettagli intimi della relazione avuta con l'ex premier Silvio Berlusconi.

L’attivista, ex moglie di Paola Turci, svela di aver fatto il primo passo baciandolo davanti alla tv, poi è seguita una notte di passione.

La realazione tra i due, durata quasi dieci anni, è stata descritta come densa di complicità, gelosie e umorismo.

La Pascale ha detto di non aver mai voluto sposarlo, per rispetto dei figli.

Il suo dolore più grande è stato non potergli dire addio al momento della morte, avvenuta il 12 giugno 2023. Mostra di più

Francesca Pascale, a «oggi.it», ha condiviso dettagli intimi della sua relazione con Silvio Berlusconi, durata dal 2010 al 2020.

A due anni dalla scomparsa del Cavaliere, l'ex politica e oggi imprenditrice ha parlato del legame che ancora la unisce a lui e ha descritto la loro prima notte insieme.

La prima notte di passione

Durante un'intervista con Monica Setta, ha raccontato di aver preso l'iniziativa mentre guardavano la televisione ad Arcore, dicendo a Berlusconi: «Ti desidero».

Nonostante la sua risposta iniziale, «Potrei essere tuo nonno», la serata si è trasformata in una notte di passione.

Il mattino seguente, ha trovato un brillante e un uomo che desiderava comprenderla e curare le ferite del suo passato.

Complicità, gelosie e nessuna idea di matrimonio

La 40enne ha anche parlato della sua vita con l'ex premier, descrivendo la loro complicità e le sue gelosie. Lui, con il suo senso dell'umorismo, lasciava biglietti scherzosi in casa, alimentando la gelosia di lei.

Nonostante la loro vicinanza, il matrimonio non è mai stato nei loro piani. Ha spiegato che non lo avrebbe mai sposato, rispettando i suoi figli e mettendoli al primo posto.

Dopo la morte di Silvio, la napoletana ha espresso il suo dolore e la mancanza che prova quotidianamente.

In un'intervista a Le Iene, ha dichiarato che avrebbe rinunciato a tutti i suoi privilegi per un altro anno con lui. Il dolore più grande è stato non potergli dire addio, un'esperienza che ha descritto come la più dolorosa della sua vita.

Omosessualità e interesse per la politica

La donna ha anche parlato della sua relazione con Paola Turci, sottolineando l'importanza di trovarsi un posto felice. Ha espresso ammirazione anche per Marina Berlusconi, che considera una fonte di ispirazione.

Paola Turci sul red carpet di Piazza Grande di Locarno nel 2017.La cantautrice italiana è stata la moglie di Francesca Pascale. KEYSTONE

Colei che da giovane si era data alla politica, senza riscuotere troppo successo, si è definita «berlusconiana» ma ha anche elogiato Matteo Renzi per il suo impegno nei diritti civili.

Ha affrontato critiche per la sua dichiarazione di omosessualità e il suo stile di vita, ma ha ribadito il suo amore per il fondatore di Forza Italia, un sentimento che sua madre aveva compreso profondamente.