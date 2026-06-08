Francesca Pascale ricorda Berlusconi: «Lo spiavo, ma darei metà della mia vita per un giorno con lui»

A quasi tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 13 giugno del 2023, Francesca Pascale torna a parlare pubblicamente del loro rapporto.
Nell'intervista concessa a Monica Setta per «Storie al bivio Show», in onda martedì su Rai 2, l'ex compagna dell'ex premier ripercorre una storia d'amore che, a suo dire, continua a occupare un posto centrale nella sua vita.
«Darei metà della mia vita per rivederlo»
Come anticipato dalla trasmissione, Pascale descrive il legame con Berlusconi come un amore «travolgente», capace di segnare profondamente la sua esistenza.
«Io e il Presidente ci siamo amati in modo travolgente», racconta. E aggiunge: «Darei metà degli anni che mi restano per trascorrere anche solo un altro giorno con lui».
Tra i ricordi più cari emergono anche i numerosi regali ricevuti durante la loro relazione. La donna racconta che Berlusconi le fece trovare una Harley Davidson sotto l'albero di Natale, pur mettendola in guardia dai rischi della moto.
«Non ho mai voluto comprare una moto ai miei figli per paura. A te l'ho regalata, ma non ti do le chiavi», le avrebbe detto.
In un'altra occasione, dopo averle donato cento rose, scelse di regalarle addirittura un intero roseto, poiché non amava i fiori recisi.
«Lo spiavo e controllavo il telefono»
Nel corso dell'intervista, ripresa fra gli altri da «Vanity Fair», Pascale parla apertamente anche della propria gelosia e non nasconde alcuni episodi che oggi ricorda con ironia.
«Quante gliene ho fatte passare. Lo spiavo, controllavo le lettere e i telefoni. Lui rideva e a volte si sentiva persino lusingato», racconta.
Tra gli aneddoti più curiosi c'è anche quello di una visita a sorpresa in una delle residenze di Berlusconi. «Mi presentai senza avvisare e lo trovai a cena con alcune donne. Le cacciai tutte», ricorda.
Nonostante le difficoltà vissute durante la relazione, la 40enne ribadisce la profonda gratitudine nei confronti dell'ex leader di Forza Italia. «L'ho amato con tutto il cuore. Mi ha insegnato la vita e la politica», afferma.
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