Francesca Scorsese. IMAGO/Future Image

Francesca Scorsese rompe il silenzio dopo la pioggia di insulti ricevuti online per il suo nuovo ruolo in «Mr. & Mrs. Smith». La figlia del celebre regista racconta l’odio social subito e lancia un duro messaggio contro troll e body shaming.

Hai fretta? blue News riassume per te Francesca Scorsese è stata insultata sui social dopo l’annuncio del suo nuovo ruolo su Prime Video.

La 26enne ha denunciato body shaming e attacchi legati al fatto di essere una «nepo baby».

In un video su TikTok ha criticato l’odio online: «Le parole possono distruggere una persona». Mostra di più

Francesca Scorsese è finita nel mirino degli haters dopo aver annunciato il suo ingresso nella seconda stagione di «Mr. & Mrs. Smith» su Prime Video.

La 26enne, figlia del regista Martin Scorsese, ha raccontato su TikTok di aver ricevuto una valanga di insulti legati soprattutto al suo aspetto fisico.

«Mi hanno chiamata brutta, grassa, mi hanno persino paragonata a un frigorifero», ha spiegato la giovane attrice in un video pubblicato sui social.

Secondo Francesca, l’annuncio del nuovo ruolo avrebbe scatenato «i peggiori commenti mai ricevuti» nei suoi confronti. Tra gli insulti citati anche il soprannome «Miss Piggy».

«Non sono la più magra del mondo, e allora?»

Nel video, come riferito fra gli altri da «Vanity Fairy», la 26enne ha deciso di rispondere direttamente agli attacchi. «Lo so, non sono la ragazza più bella del mondo. Non sono la più magra. Sono un po’ in carne, lo so. Ma che importanza ha?», ha dichiarato.

La donna ha poi criticato chi usa i social solo per diffondere negatività: «Se guardi i contenuti degli altri cercando soltanto difetti, sei una persona davvero triste».

Francesca Scorsese è la più giovane delle tre figlie dell'83enne Martin Scorsese ed è nata dal matrimonio con Helen Morris, quinta e attuale moglie del regista.

Negli anni ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema, lavorando come attrice, regista di cortometraggi e direttrice creativa. Tra i suoi progetti più noti figura anche la serie «We Are Who We Are» di Luca Guadagnino.

Le accuse di essere una «nepo baby»

La giovane attrice ha raccontato di essere abituata alle critiche online, soprattutto a quelle legate al fatto di essere considerata una «nepo baby». Un’etichetta che, ha spiegato in passato, non ha mai negato.

«Cerco semplicemente di essere la migliore nepo baby possibile», aveva dichiarato in una precedente intervista. «So che alcune porte si sono aperte grazie alla mia famiglia, ma continuo a lavorare duramente e con passione».

Secondo Francesca, però, questa volta l’odio online avrebbe superato ogni limite. La ragazza ha raccontato di aver già lasciato X in passato proprio per le troppe offese ricevute e teme ora che anche TikTok stia diventando un ambiente tossico.

«Le parole possono distruggere una persona»

Nel suo sfogo social, ha parlato anche del peso che certi commenti possono avere: «Ci sono troll, bot e persone che cercano solo di rovinare la giornata agli altri. Le parole hanno un potere enorme e possono portare persino alla morte».

La 26enne è poi tornata sul confronto inevitabile con il padre: «So che mio padre è una figura gigantesca e sento continuamente il peso di dover essere all’altezza. A volte questo finisce per mettermi in ombra come persona».

Francesca ha concluso il suo messaggio con un appello: «Spero solo che TikTok torni a essere un posto migliore, come una volta».