Francesco Giorgino

Un programma in evoluzione per rispondere alle sfide del presente e anticipare i cambiamenti del futuro.

Covermedia

«Come faccio a fare tutto? È una questione di metodo». Parole di Francesco Giorgino, che a pochi giorni dal ritorno su Rai1 con «XXI Secolo», ha rivelato qualche anticipazione ai microfoni di Adnkronos.

La seconda stagione dello show andrà in onda dall'11 novembre in seconda serata. Un format rinnovato, che pur mantenendo la struttura narrativa dello scorso anno, si arricchisce di novità. «Abbiamo rafforzato l'approfondimento per fornire uno sguardo prospettico, anticipando gli accadimenti del mondo», spiega Francesco Giorgino.

Tra i temi di quest'anno ci saranno le elezioni USA, analizzate in un'ottica internazionale: «Non ci limiteremo alle domande classiche, ma andremo oltre per capire l'impatto su conflitti globali, commercio internazionale e molto altro», racconta il giornalista all'agenzia.

Il programma si caratterizza per una «contaminazione di linguaggi»: dai monologhi e interviste faccia a faccia, ai mini-reportage e all'analisi tramite data journalism, creando così una narrazione ricca e stratificata.

E per quanto riguarda gli ascolti? «Nessuna paura», risponde sicuro all'Adnkronos, puntando alla solidità del format. Con un occhio al futuro e uno all'attualità, Francesco Giorgino è pronto a portare «XXI Secolo» verso una nuova era digitale, con la determinazione di chi guarda oltre gli schermi televisivi, verso un pubblico sempre più connesso.

