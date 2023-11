Francesco Giorgino

Da lunedì 20 novembre Francesco Giorgino farà il suo ritorno su Rai1 con il programma intitolato «XXI SECOLO, quando il presente diventa futuro». Il giornalista ha condiviso i dettagli del progetto nella conferenza stampa tenutasi ieri, mercoledì 15 novembre.

«Questo programma è una scommessa. Nasce dal presupposto di voler raccontare l'attualità in una chiave prospettica diversa. Mettiamo insieme la forza della fattualità con la forza dell'anticipazione degli accadimenti, se non i più probabili, almeno quelli possibili», dice il giornalista di Andria.

«Ogni puntata del programma «XXI Secolo» sarà divisa in tre parti. Nella prima parte, ci sarà un ospite politico o istituzionale, nella seconda parte si parlerà di economia con un esperto del settore, mentre nella terza parte si lascerà spazio alla cultura, allo spettacolo e allo sport», continua il 56enne.

«Ci muoveremo sul presupposto di un format che tende a contaminare tre linguaggi giornalistici: quello delle immagini con inviati nelle zone più calde del pianeta, cioè il reportage con la costruzione di servizi anche dal punto di vista narrativo; il linguaggio della parola, non con la contrapposizione frontale, perché ci sono già tanti programmi che lo fanno, ma con il faccia a faccia, one to one, per responsabilizzare i decision maker. Infine il linguaggio dei dati, che è una scommessa. Mi piace il data journalism e cercheremo di scegliere dati ufficiali, per arrivare poi all'analisi e al confronto delle opinioni».

