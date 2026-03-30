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Arriva «Cena di classe» Francesco Mandelli: «Dopo i 30 anni la scuola ti resta dentro»

Covermedia

30.3.2026 - 16:30

Francesco Mandelli
Francesco Mandelli

«Cena di classe» arriva al cinema tra nostalgia e conti irrisolti, con la musica di Riccardo Zanotti.

Covermedia

30.03.2026, 16:30

30.03.2026, 16:46

Francesco Mandelli riaccende la nostalgia dei millennial con «Cena di classe».

Il regista costruisce una commedia corale che parte da una rimpatriata e si trasforma in un confronto generazionale più ampio, dove il passato torna a chiedere il conto.

L’idea nasce da un sentimento condiviso, chiarito a TV Sorrisi e Canzoni: «Volevamo fare un film per i millennial... ma la verità è che, dopo i 30 anni, la nostalgia della scuola prende tutti». Un punto di partenza netto, che orienta l’intero racconto verso una riflessione sull’identità adulta e su ciò che resta delle promesse adolescenziali.

La storia

La storia segue un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrova anni dopo il diploma, inizialmente per un momento conviviale che però si incrina presto, lasciando emergere tensioni, rimpianti e verità mai affrontate.

Il tono alterna leggerezza e disincanto, cercando un equilibrio tra intrattenimento e osservazione sociale, senza rinunciare a un impianto narrativo accessibile.

Determinante il contributo di Riccardo Zanotti, autore del brano «Cena di classe» da cui il film prende spunto e coinvolto anche nella colonna sonora insieme a Marco Paganelli.

Il frontman della band bergamasca ha spiegato il valore personale del progetto: «Con questo film però sono tornato a fare ciò che ho studiato all’università», dopo la formazione in Commercial Music alla University of Westminster. Un ritorno alle origini che rafforza il legame tra musica e racconto.

Il film è uscito nelle sale il 26 marzo 2026 con Medusa Film, seguito il giorno dopo dalla colonna sonora distribuita da Sony Music, in un’operazione che punta a intercettare pubblico cinematografico e fan della scena pop italiana.

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