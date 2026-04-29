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Non solo TV Francesco Mandelli: «Dormivo su un materasso con Biggio»

Covermedia

29.4.2026 - 13:00

Francesco Mandelli
Francesco Mandelli

Dalla gavetta milanese al ritorno tra cinema e «LOL: Chi ride è fuori».

Covermedia

29.04.2026, 13:00

29.04.2026, 13:13

Francesco Mandelli rivela la sua gavetta mentre oggi si divide tra cinema e tv.

Il comico milanese ha riaperto uno dei capitoli più intimi della sua carriera in un'intervista al quotidiano «Repubblica», ripercorrendo gli anni degli inizi condivisi con Fabrizio Biggio.

In quel periodo, prima del successo della serie tv «I soliti idioti», la quotidianità era fatta di convivenza essenziale e tentativi: «Dormivo su un materasso in camera con Fabri», ha dichiarato al quotidiano.

Un'immagine netta che sintetizza l'origine di un duo diventato fenomeno pop, capace di passare dalla televisione a MTV al cinema con numeri rilevanti al botteghino.

L'attore lega quella fase a un contesto lontano dall'attuale esposizione digitale, quando la crescita artistica si costruiva senza la pressione costante dei social.

Oggi il baricentro si è spostato. Il 47enne rivendica una dimensione più stabile, anche grazie alla famiglia, sottolineando come il tempo privato abbia acquisito un valore centrale: «Il tempo che dedico a mia figlia non lo rimpiangerò mai», ha aggiunto nella stessa intervista.

Sul piano professionale, il percorso prosegue tra cinema e piattaforme.

Il regista è tornato in sala con «Cena di classe», distribuito da Medusa il 26 marzo 2026, mentre su Prime Video è tra i protagonisti della nuova stagione di «LOL: Chi ride è fuori», disponibile dal 23 aprile con finale previsto il 30 aprile.

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