Francesco Montanari

Si sposa a giugno, con una psicologa. E spiega perché mostrarsi fragili non è un difetto.

Francesco Montanari ha deciso di sposarsi.

Il 14 giugno, in Puglia, dirà sì a Federica Sorino, psicologa. Una scelta maturata nel tempo, fatta senza fuochi d’artificio.

Come raccontato a Vanity Fair, tutto è iniziato con una domanda, pronunciata in calzoncini corti: «Che programmi hai per i prossimi cinquant'anni?». Poi l'anello.

E una risposta, evidentemente, affermativa.

Niente romanticismo patinato, piuttosto consapevolezza. A quarant'anni, dice, l'amore è questo: esserci ogni giorno, scegliersi anche quando costa fatica. «Non è un'emozione travolgente. È una costruzione. E bisogna mostrarsi fragili, altrimenti non è vero».

Il matrimonio si celebrerà nella Masseria Mozzone, vicino Torre a Mare, luogo caro alla famiglia di lei. Una festa intima, sentita. Come tutto quello che riguarda Montanari da un po' di tempo a questa parte.

Nel frattempo, l'attore è tutt'altro che fermo. Sta girando la nuova stagione di «Call My Agent», promuove la serie «Maschi Veri» su Netflix e si prepara a un nuovo film ambientato a Trapani.

E sì, ogni tanto trova anche il tempo per l'amore.