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Relazione di oltre 10 anni Francesco Renga su Ambra Angiolini: «Ci siamo fatti male»

Covermedia

26.3.2026 - 13:00

Francesco Renga
Francesco Renga
Covermedia

Il cantante rilegge la fine della storia con l'attrice: «Ognuno ha fatto i conti con il peggio di sé».

Covermedia

26.03.2026, 13:00

26.03.2026, 13:08

«Ci siamo fatti male, ma è giusto che le cose siano andate così. Oggi siamo felici».

Francesco Renga torna sulla storia con Ambra Angiolini e, a «Verissimo», mette da parte nostalgia e semplificazioni per raccontare cosa resta davvero dopo la fine di una relazione durata oltre dieci anni.

Il legame, segnato dalla nascita dei figli Jolanda e Leonardo, viene riletto come un percorso complesso ma necessario. «Il nostro è un rapporto più risolto di prima», spiega il 57enne, chiarendo come la distanza abbia prodotto una forma di equilibrio più consapevole.

Non manca un passaggio più profondo, che sposta il discorso dal piano sentimentale a quello personale: «Ognuno di noi ha fatto i conti con il peggio di sé e oggi, quando ci parliamo, riusciamo a darci solo il meglio». Una frase che restituisce il senso di un’evoluzione reale, non solo dichiarata.

Tra gli elementi che hanno inciso sulla rottura c’è anche la pressione esterna. Il cantante ammette di aver vissuto con difficoltà l’esposizione mediatica costante, a differenza dell’attrice romana, cresciuta sotto i riflettori, arrivando a sentirsi «privo di strumenti» in quel contesto.

Il risultato non è una storia ridotta a un errore, ma una relazione trasformata. Oggi entrambi hanno voltato pagina: il cantante è legato da tempo a Diana Poloni, mentre l’attrice, dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, mantiene maggiore riservatezza sulla propria vita privata.

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