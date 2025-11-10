Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi, e i figli Chanel e Francesco, in un'immagine d'archivio. IMAGO/IPA Sport

La relazione tra Francesco Totti e sua figlia Chanel sembra essere sempre più complicata, con Noemi Bocchi al centro delle tensioni.

Secondo quanto riportato da «Oggi», i rapporti tra Francesco Totti e la figlia Chanel non sarebbero dei più sereni. Negli ultimi tempi, il legame tra l’ex capitano della Roma e la sua secondogenita si sarebbe incrinato, complice – scrive la rivista – anche la gelosia della sua attuale compagna, Noemi Bocchi.

Il magazine sostiene che Bocchi non vedrebbe di buon occhio i riferimenti di Totti alla sua vita precedente con Ilary Blasi, madre dei suoi tre figli, e che questa situazione avrebbe generato frizioni anche con Chanel, da sempre molto vicina alla madre.

La giovane, inoltre, non approverebbe alcune scelte del padre e il modo in cui ha gestito la fine del matrimonio, mentre Totti non sarebbe entusiasta del desiderio della figlia di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

«6 unica!»

Tra gli episodi citati da «Oggi» c’è anche la recente presa di distanza di Totti dalla famosa dedica «6 Unica!», da anni associata a Ilary Blasi. Secondo la rivista, dietro a questo gesto ci sarebbe proprio la gelosia di Noemi Bocchi, infastidita dal solo nominare l’ex moglie del compagno.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha reagito con la consueta ironia: in una storia Instagram è apparsa con una maglietta con la scritta «Se lallero», un’espressione romana che suona come un sarcastico «sì, come no».