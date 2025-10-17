  1. Clienti privati
Complice la mamma Ilary Blasi Francesco Totti ha litigato con la figlia Chanel? Ecco cosa si sa

ai-scrape

17.10.2025 - 13:04

Chanel Totti (a sinistra) con il papà Francesco Totti (al centro), la fidanzata del padre Noemi Bocchi e il fratello Cristian.
IMAGO/IPA Sport

Il rapporto tra Francesco Totti e la figlia Chanel torna a far parlare di sé: la tensione tra l'ex calciatore e la ragazza riguarderebbe la partecipazione della giovane al programma televisivo «Pechino Express». Dietro la scelta professionale ci sarebbe la mamma, Ilary Blasi.

Alessia Moneghini

17.10.2025, 13:04

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il rapporto tra Francesco Totti e la figlia Chanel starebbe vivendo l'ennesimo momento di tensione.
  • L'ex calciatore non approverebbe infatti la partecipazione della ragazza al programma televisivo «Pechino Express».
  • Dietro la scelta professionale della giovane ci sarebbe però la mamma Ilary Blasi.
Mostra di più

Dopo la separazione da Ilary Blasi, il rapporto tra Francesco Totti e sua figlia Chanel ha vissuto alti e bassi, talvolta finendo tra i titoli dei rotocalchi. E l'ultima divergenza tra padre e figlia, come scrive «Today», riguarderebbe il futuro professionale della ragazza.

Secondo il settimanale «Oggi», la partecipazione di Chanel alla prossima edizione di «Pechino Express» ha creato infatti nuove tensioni in famiglia.

L'ex calciatore non approverebbe la decisione della giovane di intraprendere una carriera televisiva: già in passato si era opposto alla sua partecipazione a «Ballando con le stelle».

Ma dietro la scelta di Chanel ci sarebbe questa volta il supporto della madre.

Lo zampino di mamma Ilary

Chanel parteciperà al programma di Sky Italia in coppia con Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary, Graziella Lopedota, che gestisce l'agenzia Notoria. Questa connessione familiare sembra aver influenzato la decisione della giovane, nonostante il disaccordo del papà.

Né l'ex bomber né la ragazza hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali per smentire le voci di tensione.

Significativa è stata anche l'assenza di Chanel e di suo fratello Christian al compleanno di Totti, che ha celebrato a Londra con la fidanzata Noemi Bocchi e i suoi figli.

Nessun messaggio di augurio nemmeno sui social.

