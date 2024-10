Francesco Totti Covermedia

I due hanno trascorso alcune ore in un hotel romano. Lei intanto conferma: «Due più due fa sempre quattro».

È Marialuisa Jacobelli la nuova fiamma di Francesco Totti.

Ancora ufficialmente impegnato con Noemi Bocchi, l'ex capitano della Roma è stato pizzicato in compagnia della giornalista sportiva di Mediaset, figlia del giornalista Xavier Jacobelli. I due hanno lasciato separatamente un hotel romano, dove si sarebbero trattenuti per circa un'ora e mezza.

Intercettata da Gente, la 32enne ha praticamente confermato il flirt: «Io dico no comment», ha detto la donna ridacchiando. «Ma due più due fa sempre quattro. Se ci sono le foto, è evidente».

«Ma io dico sempre no comment (...) Penso siano di settembre o ottobre».

«Vi frequentate da molto?», ha chiesto il giornalista. «No comment», ha rimarcato Marialuisa, che, di fronte alla domanda diretta sulla liaison con Totti, ha risposto con un laconico «sì».

Intanto Totti e Bocchi sono volati a Miami per fuggire dallo scandalo e dai paparazzi. Negli Stati Uniti è in corso un importante torneo di padel ed è stata anche l'occasione per festeggiare il compleanno di Vincent Candela, che ha compiuto 51 anni. Presenti anche gli ex compagni Di Biagio e Perotti.

Totti si è separato dall'ex moglie Ilary Blasi nel 2022: un addio al veleno tra tradimenti, borsette nascoste e rolex rubati.

