Franceska ed Elodie Foto storie IG

La ballerina ha condiviso su Instagram una foto intima con la cantante romana, dopo mesi di lavoro insieme sul palco e altrettanti insieme da due persone che sono molto più che amiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica 3 maggio Elodie ha compiuto 36 anni e per lei sono giunti gli auguri da parte di amici noti e meno noti.

Ma degli auguri particolari per la cantante romana sono arrivati da Franceska Nuredini, la danzatrice che sta condividendo con lei qualcosa di più che una semplice amicizia.

La 24enne ha condiviso sui social una foto che ritrae le due in un abbraccio stretto, immortale, in bianco e nero, corredata da un cuore bianco.

Niente parole elaborate o dichiarazioni ufficiali. L'intesa che emerge dallo scatto parla da sola. Mostra di più

Ieri, domenica 3 maggio, Elodie ha compiuto 36 anni e per lei sono giunti gli auguri da parte di amici noti e meno noti, che lei stessa ha condiviso nelle sue storie su Instagram.

Ma degli auguri particolari per la cantante romana sono arrivati da Franceska Nuredini, la danzatrice che ha condiviso con lei mesi di palcoscenico, ma che negli ultimi tempi sta anche spartendo qualcosa di decisamente più intimo e romantico.

Come riportano diversi media, tra cui «Leggo», la 24enne ha infatti condiviso sui social una foto che ritrae le due in un abbraccio stretto, immortale, in bianco e nero. Un piccolo cuore bianco accompagna l'immagine, pubblicata durante una domenica trascorsa in famiglia.

Niente parole elaborate o dichiarazioni ufficiali. L'intesa che emerge dallo scatto parla da sola. Pochi giorni prima, la stessa ballerina aveva festeggiando il suo compleanno, creando una coincidenza temporale tra i due eventi.

La carriera di Elodie

Nata il 3 maggio del 1990 nella borgata romana del Quartaccio, Elodie ha trasformato un rifiuto iniziale in una spinta propulsiva verso il successo. Il «no» ricevuto a «X Factor» nel 2008 non ha infatti arrestato la sua ambizione.

Sette anni dopo, la partecipazione ad «Amici» ha segnato la svolta definitiva della sua traiettoria artistica.

Cinque album hanno consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano. Nel tempo la sua immagine si è raffinata fino a raggiungere standard internazionali.

I look audaci e la padronanza scenica testimoniano un'artista che ha imparato a controllare ogni dettaglio delle proprie apparizioni pubbliche.

Dalle cronache rosa all'equilibrio personale

Il passato sentimentale di Elodie ha spesso attirato l'attenzione dei media. La relazione con il rapper Marracash, recentemente tornata al centro dell'attenzione per un abbraccio sul palco, e la storia con il pilota Andrea Iannone hanno riempito pagine di gossip per anni.

Oggi la narrazione sembra prendere una direzione diversa.

La cantante appare più consapevole e padrona di una stabilità che si riflette anche nelle sue scelte di comunicazione.

Questo compleanno segna probabilmente un nuovo capitolo nella sua ricerca di equilibrio tra i traguardi professionali e la dimensione privata. Una pace interiore che trascende le classifiche e i successi discografici.