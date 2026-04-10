Franceska con Elodie Foto IG

La ballerina professionista si è aperta in un'intervista, svelando i dettagli della sua carriera e della speciale connessione artistica e umana con la cantante romana, con la quale si vocifera abbia una relazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Franceska Nuredini ha di recente rilasciato un'intervista a «Le Mile Magazine» nella quale ha parlato per la prima volta di Elodie, con la quale si vocifera abbia una relazione.

La giovane, talento della danza, ha confidato: «Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili. Tra le più significative c'è stato l'ultimo tour con l'artista Elodie».

La 23enne ha aggiunto: «È stata un'esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa». Mostra di più

Franceska Nuredini ha di recente rilasciato un'intervista a «Le Mile Magazine» nella quale, oltre a offrire ai lettori uno spaccato sulla sua vita e sulla sua visione artistica, ha parlato anche di Elodie.

La carriera della giovane talento della danza è infatti attualmente al centro dell'attenzione mediatica anche per la frequente presenza al fianco della cantante, un'associazione che ha sollevato diversi interrogativi sulla natura del loro rapporto.

Nell'intervista, come riporta «Today», la 23enne ha confidato: «Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili. Tra le più significative c'è stato l'ultimo tour con l'artista Elodie». Le due artiste hanno infatti condiviso il palco nell'ultimo tour, un'esperienza che ha dunque lasciato un segno profondo in Franceska.

Ma le parole usate per descrivere questa collaborazione vanno oltre il semplice apprezzamento professionale, suggerendo una sintonia profonda: «È stata un'esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro», ha dichiarato.

La foto che ha scatenato il web

Ricordiamo che le due artiste nelle ultime settimane appaiono molto vicine, e la dimostrazione è stata anche una foto condivisa dalla cantante romana su Instagram, dove la si vede in una vasca idromassaggio insieme a Franceska.

Il legame tra le due circola da tempo tra indiscrezioni e avvistamenti, ma è proprio la scelta di condividere immagini così esplicite a segnare un punto di svolta nella narrazione pubblica.

Sul fronte personale resta sullo sfondo la chiusura con Andrea Iannone, considerato l’ex più recente: di recente il pilota ha rimosso gran parte dei contenuti dal proprio profilo Instagram, gesto interpretato da diversi osservatori come una presa di distanza dal passato.

In una precedente intervista a «Vanity Fair», l’artista aveva dichiarato: «Non mi interessa definire tutto, vivo le cose per come vengono».

«C'è bisogno di più espressione e movimento»

Tornando all'intervista a Franceska Nuredini, la ballerina ha poi continuato parlando più in generale del panorama artistico attuale, che a suo avviso richiede una nuova consapevolezza corporea.

«C'è un bisogno sempre maggiore di espressione e movimento: il corpo non è più semplicemente uno sfondo per l'abito, ma uno strumento narrativo che dà vita e significato a ciò che viene indossato», ha spiegato con convinzione, sottolineando come l'abbigliamento diventi parte integrante della performance.

Lo sguardo di Nuredini si proietta infine verso il futuro con speranza e determinazione. La sua aspirazione non è solo personale, ma abbraccia l'evoluzione dell'arte in senso lato.

«Spero davvero che l'espressione, in tutte le sue forme, continui a crescere sempre di più. La bellezza e l'arte non dovrebbero mai smettere di evolversi e trasformarsi. E, naturalmente, spero di continuare a farne parte anch'io», ha concluso, lasciando trasparire una forte motivazione a continuare il suo percorso nel mondo della danza e dell'arte contemporanea.