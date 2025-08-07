  1. Clienti privati
Italia Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata

SDA

7.8.2025 - 17:47

Il premio Oscar è stato operato per fibrillazione atriale. L'86enne ha lui stesso tranquillizzato i fan tramite i social sul suo stato di salute. (Foto archivio)
Keystone

Il regista Francis Ford Coppola è stato dimesso dal Policlinico Tor Vergata di Roma, dove era stato ricoverato per un intervento programmato per l'ablazione della fibrillazione atriale.

07.08.2025, 18:22

L'86enne regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italoamericano era sotto osservazione a causa di una leggera aritmia cardiaca.

Quindi la decisione di operarsi al Policlinico Tor Vergata di Roma dove lavora un suo «amico» – come ha scritto lo stesso regista in un post – il chirurgo Andrea Natale, pioniere dell'elettrofisiologia, per 30 anni in USA e tornato da pochissimo in Italia propria a Tor Vergata.

Coppola era stato in Italia negli ultimi giorni di luglio per presentare una proiezione del suo film «Megalopolis» al Magna Graecia Film Festival di Soverato, in provincia di Catanzaro.

Poi è tornato negli USA per un'altra serie di presentazioni di «Megalopolis», prima a San Francisco il primo agosto e poi a Portland il 3 agosto.

Doveva operarsi al cuore. Francis Ford Coppola ricoverato a Roma per una lieve aritmia

