Il leggendario regista de «Il Padrino» e «Apocalypse Now» è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata per un'operazione programmata al cuore.

Francis Ford Coppola, 85 anni, è stato ricoverato a Roma, come riportano i principali quotidiani italiani.

Il regista premio Oscar, autore di capolavori come «Il Padrino» e «Apocalypse Now», si trovava al Policlinico Tor Vergata per un intervento cardiaco programmato.

Poco prima dell'operazione, però, ha accusato una lieve aritmia, motivo per cui i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione per accertamenti.

L'Italia è da sempre una seconda casa per Coppola. In questi mesi, il cineasta italoamericano è stato spesso avvistato tra le vie e i teatri del Paese, alla ricerca di location ideali per un nuovo progetto cinematografico che dovrebbe partire in autunno.

Solo a metà luglio aveva fatto tappa in Calabria, al Magna Graecia Film Festival, per presentare il suo ambizioso kolossal di fantascienza «Megalopolis». Sul palco, parlando alla platea, aveva lanciato un messaggio di speranza ai più giovani: «I ragazzi dicono che il mondo è un disastro, ma io rispondo che non esiste problema che l'uomo non possa risolvere».

«Megalopolis» è un'opera titanica

«Megalopolis», con protagonista Adam Driver, è un'opera titanica che il regista ha finanziato in gran parte vendendo le sue prestigiose vigne californiane, per una cifra stimata in decine di milioni di euro.

La critica si è divisa: il «Guardian» lo ha definito «un film gonfio, noioso e inspiegabilmente superficiale». Coppola, però, non sembra avere rimpianti: «Molte persone, quando muoiono, dicono: «Oh, avrei voluto fare questo o quello». Io, quando morirò, potrò dire: «Ho fatto tutto: ho visto mia figlia vincere un Oscar, ho fatto il vino e tutti i film che volevo realizzare"».

Per ora, il maestro resta in osservazione, ma il suo sguardo è già proiettato al prossimo ciak.