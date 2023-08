Franco Battiato

Le ultime volontà del cantautore sarebbero state stilate in una nota del 2018 e lasciano tutto alla nipote, che ora risulta residente a Dubai.

Ci sono molti dubbi sul testamento olografo che Franco Battiato avrebbe sottoscritto, lasciando tutti i suoi beni alla nipote, Grazia Cristina Battiato.

Il cantautore è deceduto il 18 maggio 2021 a causa di una patologia neurologica degenerativa, che lo aveva reso incapace di intendere e volere, così come dichiarato da un neurologo di Catania il 21 febbraio 2018.

Un «problema» di date e dubbi sulla calligrafia

Peccato che secondo la nipote di Battiato, lui stesso avrebbe stilato l’11 maggio 2018 – ovvero tre mesi dopo essere stato dichiarato inabile e costretto a letto con alimentazione forzata – il testamento olografo, consegnato dalla donna al suo notaio e avvocato Alessandro De Cicco a Milano solo il 30 giugno 2021, chiedendone la pubblicazione.

«Nomino mia erede universale la mia cara nipote Grazia Cristina Battiato. 11 maggio 2018. Franco Battiato», si legge nel biglietto pubblicato in queste ore da Open.

«Tre righe scritte in stampatello, che non usava mai, l'11 maggio 2018. Sotto, alla quarta riga solo la sua firma per esteso: Franco Battiato (anche se il suo nome di battesimo era Francesco)», puntualizza il sito Open, dove si dà voce ai dubbi sul testamento olografo dell'artista morto all'età di 76 anni.

Cosa dice il neurologo

«Il certificato medico del 21 febbraio 2018 firmato dal neurologo dell’ospedale Garibaldi di Catania, dr Giuseppe Zappalà, sosteneva che Battiato non era ritenuto più in grado di prendere decisioni in piena coscienza», continua Open.

«Il neurologo descriveva il cantautore affetto da un disorientamento temporo-spaziale, marcati disturbi cognitivi e di memoria a breve termine, peggiorati significativamente negli ultimi mesi e descriveva una malattia grave in fase avanzata, che lo costringeva in gran parte a stare a letto nutrito solo da un sondino».

Nonostante i legittimi dubbi, la nipote di Franco Battiato ha ottenuto parte dell’eredità e ora risulta residente a Dubai.

Covermedia