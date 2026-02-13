  1. Clienti privati
Cinema Franco Nero premiato con la stella sulla Hollywood Walk of Fame

SDA

13.2.2026 - 07:24

Franco Nero durante la premiazione a Los Angeles.
Franco Nero durante la premiazione a Los Angeles.
Keystone

L'attore Franco Nero è stato premiato a Los Angeles, dalla Camera di Commercio di Hollywood, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures.

Keystone-SDA

13.02.2026, 07:24

13.02.2026, 07:34

La cerimonia si è tenuta in occasione della undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, fondato e diretto da Tiziana Rocca.

«Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera», ha dichiarato Franco Nero.

«Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile», ha aggiunto.

Per la senatrice italiana Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, «questa stella è un traguardo che valorizza non solo una carriera straordinaria, ma la capacità tutta italiana di perseguire un sogno, se vi si crede veramente».

