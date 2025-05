Freddie Mercury potrebbe avere una figlia? Ecco cosa svela una nuova biografia

Il frontman dei Queen, Freddie Mercury, in una foto del 1985. KEYSTONE

La nuova biografia «Love, Freddie» della giornalista Lesley-Ann Jones svela che Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen, potrebbe avere una figlia segreta. Il cantante avrebbe mantenuto un profondo legame con lei fino alla sua morte.

La rivelazione proviene dalla stessa presunta figlia, identificata solo con l'iniziale B., che sarebbe nata nel 1976 da una tresca del frontman dei Queen e la moglie di un suo amico.

L'artista avrebbe affidato all'erede ben 17 diari contenenti memorie, riflessioni e pensieri intimi.

«Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso dalla mia nascita e per tutti gli ultimi 15 anni della sua vita», afferma B.

Dopo un iniziale scetticismo l'autrice del libro si è convinta: «Ora sono assolutamente certa che non sia una mitomane». Mostra di più

Un nuovo libro intitolato «Love, Freddie», scritto dalla giornalista e scrittrice musicale Lesley-Ann Jones, svela un aspetto inedito della vita di Freddie Mercury, il celebre frontman dei Queen.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», secondo la biografia il cantante avrebbe avuto una figlia segreta, con la quale avrebbe mantenuto un rapporto stretto fino alla sua morte nel 1991.

La rivelazione, che ha sorpreso fan e studiosi, potrebbe riscrivere parte della storia sulla vita privata dell'icona musicale. La figlia, identificata solo con l'iniziale B, sarebbe nata nel 1976 da una relazione segreta tra Mercury e la moglie di un amico intimo.

Nonostante la gravidanza inaspettata, l'artista avrebbe sempre mantenuto le sue responsabilità affettive nei confronti della figlia, visitandola regolarmente in modo discreto.

«Freddie Mercury era e resta mio padre»

Nel corso degli anni, Mercury avrebbe affidato alla figlia 17 volumi contenenti memorie, pensieri e riflessioni intime. Questi diari, iniziati nel giugno del 1976, due giorni dopo l'uscita del singolo «You're My Best Friend», raccontano la vita del cantante dalla sua infanzia a Zanzibar fino agli ultimi giorni della sua vita.

L'erede, oggi 48enne e residente in Europa, ha deciso di rendere pubblica la sua storia e le memorie del padre.

In una delle lettere pubblicate nella biografia, B afferma: «Freddie Mercury era e resta mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso dalla mia nascita e per tutti gli ultimi 15 anni della sua vita».

«Mi adorava ed era profondamente devoto a me – continua B –. Le circostanze della mia nascita possono sembrare insolite o addirittura scioccanti per molti, ma non hanno mai influito sul suo amore e sulla sua cura nei miei confronti».

Realtà o mitomania?

Dopo decadi di silenzio, la presunta figlia ha deciso di rendere pubblica la sua storia e le memorie del padre per questa ragione: «Dopo decenni di bugie, speculazioni e distorsioni, è giunto il momento di lasciare che sia Freddie a parlare. Chi era al corrente della mia esistenza ha custodito il suo segreto per lealtà verso di lui.»

«La decisione di rivelarmi ora, a metà della mia vita, è solo mia. Freddie mi affidò i suoi taccuini privati, io sono sua figlia e sua unica erede, custode dei suoi pensieri più intimi».

La parole rivelerebbero non solo la profondità della relazione tra i due, ma anche il senso di responsabilità con cui B ha custodito per tutti questi anni la verità. Fino ad oggi.

L'autrice del libro ha raccontato di essere stata contattata da B tre anni prima della pubblicazione. Inizialmente scettica ha cambiato opinione dopo aver esaminato le prove e vissuto il processo di scrittura condivisa.

«All’inizio ero scettica, ma ora sono assolutamente certa che non sia una mitomane», ha dichiarato Jones in un'intervista al Daily Mail.

