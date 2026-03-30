Fresca di divorzio Nicole Kidman avrebbe una nuova fiamma? Ecco chi sarebbe

Nicole Kidman, 56 anni KEYSTONE

Dopo la chiusura del matrimonio con il cantante country Keith Urban, l'attrice Nicole Kidman è al centro di speculazioni su una possibile relazione con il collega Simon Baker.

Hai fretta? blue News riassume per te Nicole Kidman ha divorziato dal marito Keith Urban a fine gennaio dopo quasi 20 anni di matrimonio.

L'attrice australiana è stata vista mano nella mano a Simon Baker, attore australiano con il quale ha lavorato insieme nella serie «Scarpetta».

«Quando li vedi insieme nella vita reale, è chiaro che la chimica vista sul set non era recitata», ha detto una fonte al «Mirror».

Secondo alcuni il loro amore è «puramente platonico» visto i legami famigliari tra i due: Kidman è la madrina del figlio di Baker. Mostra di più

La vita privata di Nicole Kidman torna al centro dell'attenzione mediatica. A pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Keith Urban, iniziano a circolare voci su un possibile nuovo legame sentimentale.

L'attrice australiana sarebbe stata vista in compagnia di Simon Baker a New York. I due hanno lavorato insieme nella serie «Scarpetta» di Prime Video.

Chimica sul set e nella vita reale?

Come riporta «The Sun», i due attori sono stati avvistati mano nella mano durante una première. Anche durante l'after-party successivo all'evento sono sembrati molto uniti.

Una fonte ha raccontato al tabloid britannico: «La vicinanza tra Nicole e Simon è senza dubbio l'argomento del momento. Sullo schermo sono una coppia perfetta e, quando li vedi insieme nella vita reale, è chiaro che quella chimica non era recitata».

Un altro testimone ha aggiunto che i due sono rimasti vicini tutta la sera immersi in una conversazione.

Le speculazioni arrivano dopo un periodo di cambiamenti significativi per l'attrice. Lo scorso settembre aveva annunciato la separazione da Urban, dopo quasi 20 anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nate Sunday Rose e Faith Margaret. La rottura è stata finalizzata lo scorso gennaio.

Il divorzio e gli accordi per le figlie

I documenti ufficiali del divorzio hanno citato «differenze inconciliabili» come causa della separazione. Ma alcune fonti hanno rivelato che la coppia «viveva vite separate».

L'accordo finale presenta condizioni precise per garantire la stabilità familiare. La 58enne ha rinunciato a qualsiasi assegno di mantenimento per le figlie.

Il documento stabilisce che entrambi i genitori dovranno mantenere un rapporto affettuoso e protettivo verso le ragazze. È previsto che entrambi incoraggino le figlie ad amare l'altro genitore. L'obiettivo è farle sentire a proprio agio in entrambe le famiglie.

Un rapporto «puramente platonico»?

Per quanto concerne la nuova, presunta, fiamma, Kidman è anche la madrina del figlio che Baker ha avuto con la sua ex moglie Rebecca Rigg.

I rapporti tra le due famiglie sono sempre stati molto stretti nel corso degli anni. «Page Six» ha insistito sul fatto che il loro rapporto sia «puramente platonico».