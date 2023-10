Il poster ufficiale della 38esima edizione del Festival international du film de Fribourg (FIFF), rivelato oggi, rende omaggio alla creatività dell'hip hop e alle possibilità di espressione che offre. Keystone

Il Festival international du film de Fribourg (FIFF) celebrerà i 50 anni dell'hip hop nel corso dell'edizione 2024, che si terrà dal 15 al 24 marzo. Saranno una quindicina i film in programma della sezione «Cinéma de genre».

La 38esima edizione del FIFF racconterà come una cultura urbana, nata dalla contestazione e dal bisogno di espressione dei ghetti neri e latini di New York, nel South Bronx, ha trasformato la musica, il cinema, l'arte pittorica o ancora la danza nel mondo intero, hanno indicato gli organizzatori in una nota odierna.

Oltre alle proiezioni l'omaggio prevede concerti, conferenze, esposizioni e atelier.

Voto del pubblico

Per il quarto anno consecutivo il pubblico del FIFF è invitato a votare per i classici del genere che verranno proiettati nella sezione, precisa la nota.

Cinque film verranno scelti fra una cinquantina di grandi classici pubblicati sui quotidiani friburghesi La Liberté, Freiburger Nachrichten e su fiff.ch/vote.

L'edizione di quest'anno del festival aveva registrato un record di frequentazione con più di 54'000 partecipanti agli eventi, di cui 46'000 accorsi per vedere i film.

lp, ats