Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano il loro secondo anniversario con una romantica fuga a New York, tra vacanze e nuovi progetti professionali.

Hai fretta? blue News riassume per te Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il loro secondo anniversario con una vacanza a New York.

Mentre la figlia Aria è rimasta a casa, Karius ha seguito il GP di F1 ad Austin, dove la Ferrari ha trionfato.

Attualmente, Karius è svincolato e cerca un club in Italia per stare vicino alla famiglia.

Invece Leotta si prepara per il suo nuovo ruolo alla conduzione del programma «La Talpa». Mostra di più

Diletta Leotta e Loris Karius si sono concessi una vacanza romantica a New York, lasciando la figlia Aria a casa.

Nonostante alcuni commenti critici sui social per l'assenza della bambina, la coppia ha scelto di festeggiare il secondo anniversario insieme, con Leotta che ha condiviso sui social alcuni scatti del viaggio.

Karius ha colto l'occasione per seguire il Gran Premio di Formula 1 ad Austin, Texas, dove tra l'altro la Ferrari ha ottenuto una doppietta grazie ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Karius alla ricerca di un club

Il contratto che legava Loris Karius col Newcastle United è scaduto la scorsa estate. Attualmente il portiere è ancora svincolato e alla ricerca di una nuova compagine.

Anche se ha avuto alcune offerte concrete, il tedesco sino a ora non ha firmato ancora con nessuno. Il suo obiettivo sarebbe quello di avvicinarsi alla sua famiglia in Italia, dove risiede con la compagna Diletta Leotta e la figlia.

Il 31enne ha espresso interesse per giocare in Serie A, ma al momento non ha concluso accordi con club italiani, sebbene negli scorsi mesi i media del Bel Paese lo avevano accostato a squadre come Roma, Monza e Torino.

Un nuovo programma per Leotta

Nel frattempo, Diletta Leotta si prepara per un importante debutto televisivo: sarà la nuova conduttrice del programma «La Talpa,» pronto a tornare in TV dopo una lunga pausa di 16 anni.

La coppia appare affiatata e felice, lasciando alle spalle i rumors di una presunta crisi. La loro figlia, Aria, nata poco più di un anno fa, è al centro delle attenzioni, ma Leotta e Karius questa volta hanno scelto di prendersi un breve momento solo per loro in vista dei nuovi impegni.