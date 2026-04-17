Dal Portogallo alla NamibiaFuga d'amore per Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Jose Hernandez
ai-scrape
17.4.2026 - 20:55
A poco più di un mese dal primo avvistamento, Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Jose Hernandez sono andati in Portogallo, con i figli e la sorella di lei, per una fuga d'amore. Subito dopo l'influencer è partita per la Namibia per un safari indimenticabile, dove però ha avuto un piccolo incidente.
A marzo Chiara Ferragni era stata immortalata da «Chi» in dolce compagnia di Jose Hernandez, durante una passeggiata in un parco a Milano, mentre si scambiavano gesti d'affetto.
E a poco più di un mese di distanza è sempre il settimanale a confermare la nuova storia d'amore: i due sono infatti stati visti in Portogallo con i figli e la sorella dell'influencer, tra momenti di coppia e momenti di gruppo.
L'imprenditrice digitale, che è reduce dal divorzio da Fedez e dalla storia con l'imprenditore milanese Giovanni Tronchetti Provera, sembra essere tornata libera di vivere l'amore e la famiglia senza limitazioni.