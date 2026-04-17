L'influencer italiana Chiara Ferragni (foto d'archivio). KEYSTONE

A poco più di un mese dal primo avvistamento, Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Jose Hernandez sono andati in Portogallo, con i figli e la sorella di lei, per una fuga d'amore. Subito dopo l'influencer è partita per la Namibia per un safari indimenticabile, dove però ha avuto un piccolo incidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez sembra essere proprio sbocciato l'amore: i due sono partiti per una fuga romantica in Portogallo e poi in Namibia.

Durante il safari africano, l'influencer ha avuto però un piccolo incidente in bici.

Tra i numerosi aggiornamenti online, mancano ancora degli scatti della nuova coppia insieme. Mostra di più

A marzo Chiara Ferragni era stata immortalata da «Chi» in dolce compagnia di Jose Hernandez, durante una passeggiata in un parco a Milano, mentre si scambiavano gesti d'affetto.

E a poco più di un mese di distanza è sempre il settimanale a confermare la nuova storia d'amore: i due sono infatti stati visti in Portogallo con i figli e la sorella dell'influencer, tra momenti di coppia e momenti di gruppo.

L'imprenditrice digitale, che è reduce dal divorzio da Fedez e dalla storia con l'imprenditore milanese Giovanni Tronchetti Provera, sembra essere tornata libera di vivere l'amore e la famiglia senza limitazioni.

La caduta dalla bici in Namibia

E una volta rientrata in Italia, Ferragni è partita per la Namibia con il manager di origini colombiane. L'influencer, come descrive «Chi», è apparsa entusiasta di questo viaggio.

Tra i numerosi aggiornamenti condivisi con i suoi follower su Instagram c'è anche quello di una caduta con la bicicletta: «Sono caduta sulla sabbia con la bici», ha scritto sul suo diario digitale.

Niente di grave: solo una ferita al braccio e un livido sul fianco.

Al momento, però, tra gli scatti e i video delle sue vacanze, mancano delle immagini proprio in compagnia della nuova fiamma.