Elodie e Franceska sul lago Foto IG

Le due ragazze hanno scelto una località lacustre, probabilmente Como, per trascorrere alcuni giorni di relax insieme. Gli scatti sui social fanno impazzire i fan. Alcuni parlano di una storia d'amore, altri credono solo un legame profondo. A tener loro compagnia c'è anche Diletta Leotta.

Hai fretta? blue News riassume per te Elodie e Franceska Nuredini hanno scelto una località sul lago, probabilmente Como, per trascorrere alcuni giorni di relax.

A documentare il momento è stata la stessa cantante sui social, condividendo scatti che ritraggono le due ragazze in atteggiamenti molto affettuosi.

I nuovi scatti hanno acceso subito la discussione tra i fan, alcuni dei quali vedono la conferma di una storia d'amore. Altri credono sia solo un legame profondo.

Anche perché a lanciare l'ennesimo indizio è stato un commento di Franceska sotto il post: «Amore mio», accompagnato da un cuore rosso.

Ma le due non erano sole: con loro c'era infatti anche Diletta Leotta, amica storica di Elodie, che all'ottavo mese di gravidanza si è unita alla gita mostrandosi sorridente e serena. Mostra di più

Una pausa di primavera ha portato Elodie e Franceska Nuredini lontano dalle luci della ribalta. Le due, che ormai sembrano una coppia vera e propria, hanno scelto una località sul lago, probabilmente Como, per trascorrere alcuni giorni di relax.

A documentare il momento, come riporta «TGcom24», è stata la stessa cantante sui social network, condividendo scatti che ritraggono le due ragazze in atteggiamenti molto affettuosi.

Non è passata inosservata la presenza di Diletta Leotta, amica storica di Elodie, che si è unita alla gita mostrandosi sorridente e serena.

Per la conduttrice, compagna del calciatore Loris Karius, il momento di leggerezza arriva in un periodo importante, dato che è in attesa del secondo figlio, la cui nascita è prevista nel mese di maggio.

La Leotta ha comunque già annunciato che dopo la nascita partirà per i Mondiali negli Stati Uniti.

Il rapporto tra Elodie e Franceska

Ma torniamo a Elodie e Franceska, i cui nuovi scatti hanno acceso subito la discussione tra i fan. Si vedono infatti sguardi complici e gesti dolci sotto il sole.

Il carosello di immagini ha spinto molti a chiedersi se tra le due ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia. Anche perché a lanciare l'ennesimo indizio è stato un commento di Franceska sotto il post: «Amore mio», accompagnato da un cuore rosso.

Questo gesto ha diviso i follower tra chi vede la conferma di una storia d'amore e chi crede sia solo un legame profondo.

La cantante ha sempre mantenuto un atteggiamento riservato sulla sua vita privata e non ha mai sentito l'esigenza di rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua filosofia è comunque nota: i sentimenti si vivono, non si spiegano.

Anche la ballerina ha scelto il silenzio sulla natura del rapporto. L'assenza di smentite o conferme ufficiali lascia quindi spazio alle interpretazioni dei fan sui social.