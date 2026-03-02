fulminacci a domenica in cantando stupida sfortuna con una banana! 🍌❤️ pic.twitter.com/c706UV2cop — fulmiarchivio ⚡️ (@dailyfulminacci) March 1, 2026

Con una banana al posto del microfono, Fulminacci trasforma l'esibizione a «Domenica In» in un momento surreale e ironico, strappando le risate di Mara Venier e accendendo il dibattito sul playback post-Sanremo.

Hai fretta? blue News riassume per te Fulminacci non è entrato nella top 5 della classifica finale di Sanremo 2026.

Il cantautore romano ha però vinto il Premio della Critica «Mia Martini», assegnato dai giornalisti.

La sua partecipazione è stata tra le più commentate, anche grazie al siparietto ironico a «Domenica In». Mostra di più

Fulminacci si è preso la scena anche fuori dall'Ariston. Reduce dalla vittoria del Premio della Critica «Mia Martini», anche se si è piazzato fuori dal Top 5 nella classifica generale a Sanremo 2026, il cantautore romano è stato tra gli ospiti della puntata speciale di «Domenica In» dedicata al Festival, andata in onda il 1° marzo con tutti i 30 Big protagonisti della finale.

Durante l'esibizione in «Stupida sfortuna», però, l'artista ha scelto di giocare apertamente con il contesto televisivo: al posto del microfono ha impugnato una banana, mimando la performance sulle note della canzone.

Un gesto ironico che ha reso evidente l'assenza del canto live, pratica ormai consolidata nella lunga maratona domenicale post-Festival.

Interpellato subito dopo, il 28enne ha spiegato che la scelta non era casuale. La banana è un riferimento diretto all'estetica del brano sanremese, comparendo anche nella copertina del singolo oltre che nel videoclip.

In studio non sono mancate le battute: «Ti dispiace darmi quella banana? Non vorrei andasse all'asta», ha scherzato una delle opinioniste, mentre Fulminacci ha chiuso il siparietto con una risposta surreale: «È un gastroprotettore naturale».

L'episodio si inserisce in una piccola tradizione di «azioni creative» messe in atto dagli artisti durante lo speciale domenicale, spesso segnato dal playback per esigenze televisive.

Negli anni scorsi, secondo «Fanpage.it», si sono viste performance volutamente paradossali: microfoni capovolti, oggetti di scena improvvisati o scelte registiche che sottolineavano con ironia l'impossibilità di esibirsi dal vivo.

Anche questa volta, dunque, il post-Sanremo si è trasformato in un palcoscenico parallelo, dove la musica lascia spazio al linguaggio metatelevisivo e dove una banana può diventare, per qualche minuto, il simbolo di una critica giocosa al sistema.