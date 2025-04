Gene Hackman

L'iconico attore de «La connessione francese» e la moglie Betsy Arakawa, pianista classica, sono stati ricordati in una cerimonia intima a Santa Fe, dopo la loro tragica morte a febbraio.

Covermedia Covermedia

Il 26 febbraio Gene Hackman, celebre per il suo ruolo in «La connessione francese», e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati senza vita nella loro proprietà di Santa Fe, New Mexico, insieme al loro cane Zinnia.

A seguito delle indagini, le autorità hanno rivelato che la 65enne è deceduta all'inizio del mese a causa della sindrome polmonare da hantavirus, mentre il 95enne è morto circa una settimana dopo per malattia cardiaca e Alzheimer avanzato.

Martedì, gli editori di «People» hanno riportato che la coppia è stata ricordata in un piccolo memoriale che si è tenuto recentemente a Santa Fe. Tra gli ospiti c'erano amici intimi e familiari, compresi i tre figli di Hackman – Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62, e Leslie, 58 – nati dal primo matrimonio con Faye Maltese.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, ma Leslie, in una dichiarazione dopo la morte dei genitori, ha sottolineato che lei e il padre erano «molto legati». «Non parlavo con loro da un paio di mesi, ma tutto era normale e tutto andava bene», ha commentato a «MailOnline».

I due cani sopravvissuti affidati a nuove famiglie

Nel frattempo, è stato rilasciato da «TMZ» un filmato della body cam della polizia, registrato il giorno in cui sono stati trovati i corpi di Hackman e Arakawa.

Nel video sfocato, un agente osserva che uno dei cani sopravvissuti stava seduto tranquillamente vicino al corpo di Arakawa, come se «lo stesse proteggendo», mentre un altro cane correva e abbaiava.

Secondo un rappresentante della famiglia, i due pastori tedeschi, Nikita e Bear, sono stati successivamente affidati a nuove famiglie.

«In risposta a numerose richieste preoccupate riguardo ai cani di Hackman, entrambi, Bear e Nikita, sono stati collocati in case appropriate», ha dichiarato il portavoce. «Entrambi sono al sicuro, in buona salute e si stanno adattando ai loro nuovi ambienti».