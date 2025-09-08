Marcello Foa

Il talk di Mario Giordano torna su Rete 4: tra i temi il racket delle case popolari a Roma, la videosorveglianza e i borseggiatori.

Covermedia Covermedia

«Fuori dal Coro» torna su Rete 4 con una nuova collocazione e con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo nel panorama televisivo italiano.

La trasmissione condotta da Mario Giordano inaugura infatti la stagione con un appuntamento domenicale in prima serata, scelta che segna un passo importante nella strategia editoriale di Mediaset.

Il programma, nato con l'intento di dare voce a temi spesso trascurati dall'informazione mainstream, apre con un tris di inchieste a forte impatto civile: il racket delle case popolari a Roma, le falle nei sistemi di videosorveglianza e un reportage sui borseggiatori della metropolitana.

Argomenti che confermano l'impronta investigativa e la capacità di parlare direttamente alle preoccupazioni dei cittadini.

Novità di rilievo? La collaborazione con Marcello Foa

Novità di rilievo è la collaborazione con Marcello Foa, giornalista e saggista, già presidente della Rai tra il 2018 e il 2021.

Figura da sempre attenta al rapporto tra media e politica, Foa porta nel programma uno sguardo critico e indipendente, in linea con la sua lunga esperienza.

La sua partecipazione alla puntata inaugurale ha già sollevato attenzione e dibattito, anche grazie a una dichiarazione netta sulla chiusura della sua ultima trasmissione: «Ebbene sì, quel che era inaspettato è accaduto: «Giù la Maschera» è stata cancellata. Troppo libera e troppo indipendente».

Aggiornamenti su ospiti e scaletta arriveranno dalle pagine ufficiali del programma e dai canali Mediaset.