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Volano stracci Mark Hamill posta una foto di Trump generata con l'AI, furia della Casa Bianca: «È un individuo malato»

Covermedia

9.5.2026 - 13:00

Mark Hamill
Mark Hamill

L'attore ha postato un'immagine di Trump da morto, generata con l'intelligenza artificiale.

Covermedia

09.05.2026, 13:00

09.05.2026, 14:00

La Casa Bianca attacca Mark Hamill, definendolo un «uomo malato».

L'attore di «Star ars» è finito al centro delle polemiche dopo aver postato sul suo account Bluesky un'immagine (generata attraverso l'intelligenza artificiale) che ritraeva il presidente Donald Trump all'interno di una tomba.

«Donald J. Trump 1946-2024», si legge sulla falsa lapide.

«Se solo vivesse abbastanza a lungo da assistere alla sua inevitabile e devastante sconfitta alle elezioni di medio termine, da essere chiamato a rispondere della sua corruzione senza precedenti, da essere messo sotto accusa, condannato e umiliato per i suoi innumerevoli crimini», ha scritto Hamill nella didascalia del post.

«Abbastanza a lungo da rendersi conto che sarà disonorato nei libri di storia, per sempre».

«Gli auguravo l'opposto della morte»

La Casa Bianca ha ripostato l'immagine e con una nota ha attaccato duramente l'attore di «Star Wars».

«Questi fanatici della sinistra radicale non riescono proprio a controllarsi», si legge nella nota postata su X dallo staff della Casa Bianca. «Questo tipo di retorica è esattamente ciò che ha ispirato tre tentativi di assassinio in due anni contro il nostro Presidente».

Hamill, da anni critico di Trump, ha cancellato il post e ne ha pubblicato una versione modificata, in cui ha sostituto l'immagine originale generata dall'IA con una foto del presidente con i capelli spettinati.

Si è infine scusato, aggiungendo di non avere augurato la morte a Trump.

«Modifica accurata per chiarezza», si legge nel nuovo post.

«Dovrebbe vivere abbastanza a lungo da essere ritenuto responsabile dei suoi crimini. In realtà, gli auguravo l'opposto della morte, ma mi scuso se avete trovato l'immagine inappropriata».

Trump non ha ancora commentato in prima persona il post.

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