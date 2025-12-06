  1. Clienti privati
Arrivano le spiegazioni Rabbia di Elodie contro un fotografo, ecco perché

Covermedia

6.12.2025 - 13:00

Elodie
Elodie

Durante uno dei suoi concerti, la cantante ha reagito contro una persona che la stava riprendendo a distanza ravvicinata. A «Propaganda Live» racconta la sua versione dei fatti.

Covermedia

06.12.2025, 13:00

06.12.2025, 14:49

Hai fretta? blue News riassume per te:

  • Durante uno dei suoi concerti, Elodie ha reagito contro una persona che la stava riprendendo a distanza ravvicinata.
  • A «Propaganda Live» ha raccontato la sua versione di quanto successo.
  • La cantante ritiene che l'uomo le si sia avvicinato troppo e che le abbia anche fatto perdere la concentrazione.
Elodie rompe il silenzio sul caso scoppiato pochi giorni fa a Messina, durante uno dei suoi concerti.

Mentre la cantante interpretava la sua hit «Black Nirvana» all'interno dell'ormai famigerata vasca, un fotografo si avvicinato sotto il palco per effettuare delle riprese.

Elodie, a quel punto, ha reagito facendo volare il telefono dell'uomo con un gesto rapido, per poi andare avanti con la performance. Poco dopo è emerso che l'uomo in realtà fosse un giornalista autorizzato a effettuare delle riprese.

Le spiegazioni di Elodie

Ospite a Propaganda Live, l'ex allieva di Amici ha spiegato: «Stavo ballando dentro una vasca dove c'era un po' d'acqua. Di fronte alla piscinetta c'è un'area riservata ai fotografi, quindi con dei macchinari da professionista, cioè le macchine fotografiche. Dietro le transenne c'è chi guarda lo show e in mano hanno i telefoni. Ma se tu, vieni davanti a me, a un centimetro di distanza col telefono col flash... comunque io sto lavorando».

«Intanto mi togli la concentrazione e secondo la distanza... almeno un minimo. Cavolo, comunque sono fatta di carne. E terzo, ti prendi la macchinetta fotografica, non puoi venire a fare le riprese col telefonino. Quindi mi sono innervosita, e l'ho buttato per terra, cioè con molta sincerità».

«Ti dirò che mi ha ricordato i miei vecchi tempi in discoteca – ha raccontato Elodie al conduttore Diego Bianchi -. Cioè è stato anche bello. Una volta c'era questo ragazzo che mi faceva queste riprese dal basso verso l'alto insistentemente. A un certo punto ho preso la mira, mi sono alzata, io ho proprio fatto così, ho dato un calcetto al telefono ed è andato a finire al centro della pista. Mi ha ricordato quei momenti e quindi mi ha strappato un sorriso questo episodio. Eh mo mi vendico!», ha concluso.

