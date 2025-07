Furto su un Frecciarossa: l'attrice Tatiana Luter derubata per 2 milioni di euro

L'attrice Tatiana Luter presto al cinema con Al Pacino. Imago

L'attrice Tatiana Luter, nota per le sue collaborazioni con registi di fama internazionale, è stata vittima di un furto sul treno per Milano. Scopriamo di più sulla sua carriera e sull'incidente.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Tatiana Luter, attrice di 35 anni, è stata derubata su un treno Frecciarossa diretto a Milano, con un bottino del valore di circa 2 milioni di euro, tra cui orologi Richard Mille, Patek Philippe e Cartier.

Tre ladri, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia alla stazione Centrale di Milano, ma sono stati rilasciati dopo che il giudice non ha disposto misure cautelari.

L'attrice, che ha espresso gratitudine alle forze dell'ordine per il recupero dei beni, è attesa al cinema in autunno nel film «Maserati: The Brothers», dove recita accanto ad Al Pacino. Mostra di più

Tatiana Luter, attrice di 35 anni con una carriera che vanta collaborazioni con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Francis Ford Coppola e Gabriele Muccino, è recentemente salita agli onori della cronaca per un furto avvenuto sul treno Frecciarossa diretto a Milano.

Durante il viaggio, tre giovani di origine algerina, già noti alle forze dell'ordine, hanno individuato il suo zainetto, ignari del prezioso contenuto: un orologio Richard Mille da un milione di euro, un Patek Philippe da 200mila euro, un Brieling, un chiodo di Cartier e altri accessori per un valore complessivo di 300mila euro.

I ladri, saliti a Firenze, hanno nascosto il bottino in un trolley, tentando di fuggire alla stazione Centrale di Milano. Tuttavia, la polizia è riuscita a fermarli in tempo, arrestando i tre per furto aggravato in concorso.

Nonostante l'arresto, il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre misure cautelari e i giovani sono stati rilasciati. La loro posizione è ora al vaglio dell'Ufficio immigrazione, che potrebbe emettere un ordine di espulsione.

Presto al cinema con Al Pacino

Tatiana Luter, che conta oltre 100mila follower su Instagram, ha espresso gratitudine alle forze dell'ordine italiane per il recupero dei suoi beni.

L'attrice è attesa al cinema in autunno con il film «Maserati: The Brothers», dove recita accanto ad Al Pacino.

Nel suo curriculum figurano anche film italiani come «Youth - La giovinezza» di Paolo Sorrentino, «L'ultima ruota del carro» di Giovanni Veronesi, «Le leggi del desiderio» di Silvio Muccino, «Veloce come il vento» di Matteo Rovere e «L'estate addosso» di Gabriele Muccino.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.