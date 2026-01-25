  1. Clienti privati
Intervista Gabriel Garko: «Nella comunità LGBTQ+ manca una lettera, la E degli eterosessuali»

Covermedia

25.1.2026 - 13:00

Gabriel Garko
Gabriel Garko

L'attore parla di imbarazzo sul set e ritorno in prima serata.

Covermedia

25.01.2026, 13:00

25.01.2026, 13:21

Gabriel Garko parla senza filtri. A pochi giorni dal ritorno in prima serata su Canale 5 con la nuova serie «Colpa dei sensi», l'attore si racconta in un'intervista che ha acceso il dibattito, tra retroscena di set, pudore e nuove consapevolezze personali.

Il punto che più ha colpito riguarda le scene intime, spesso associate alla sua lunga carriera televisiva. «Le scene di sesso mi annoiano e mi mettono in imbarazzo», ha spiegato Garko in un'intervista a «La Repubblica».

Sul set, chiarisce, non c'è nulla di seducente: la presenza della troupe e la ripetizione dei ciak trasformano tutto in un lavoro meccanico. «Non c'è nulla di erotico, è solo lavoro», ha aggiunto.

In «Colpa dei sensi», diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Garko torna a recitare accanto ad Anna Safroncik in una storia di passioni, segreti e fragilità emotive. La fiction sceglie un tono più introspettivo che provocatorio, segnando una distanza consapevole dai ruoli che hanno reso l'attore uno dei volti simbolo del melodramma televisivo.

«Nella comunità lgbtq+ manca una lettera, la e degli eterosessuali»

Nel corso dell'intervista, Garko affronta anche temi legati all'identità e al linguaggio: «Nella comunità lgbtq+ manca una lettera, la e degli eterosessuali, perché l'umanità è una». Una riflessione riportata integralmente da la Repubblica e ripresa da più testate nazionali.

«Colpa dei sensi» debutta venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. La serie è composta da quattro puntate, con appuntamento settimanale, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda.

