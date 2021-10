Gabriel Garko: «Ho un nuovo compagno»

Gabriel Garko

L’attore fornisce l’identikit del nuovo fidanzato: «Ha 36 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo».

Gabriel Garko è felicemente fidanzato. Dopo il sofferto coming out dello scorso anno al GF Vip, l’attore 49enne ha finalmente trovato l’amore.

Come raccontato a «Verissimo», Gabriel ha da poco iniziato una storia con un uomo più giovane di lui e che non lavora nel mondo dello spettacolo. «Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale», ha confidato Garko a Silvia Toffanin. «Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto».

In passato Gabriel ha frequentato il collega Gabriele Rossi. Poco dopo ha iniziato una frequentazione con il giovane Gaetano Salvi, da cui si è separato a inizio anno.

Il desiderio di diventare papà

Recentemente, Gabriel ha espresso il desiderio di diventare papà, nonostante la legge italiana impedisca di adottare per i single e per le coppie formate da persone dello stesso sesso.

«Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà», ha detto al Fatto Quotidiano.

«Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare».

Covermedia