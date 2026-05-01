«Ho paura dei buoni»Prima dell'Eurovision, Gabriele Corsi lancia il suo primo romanzo: ecco di cosa parla
Covermedia
1.5.2026 - 13:00
Il conduttore debutta in libreria con «Un uomo da poco», una storia che ribalta l’idea di bontà alla vigilia dell’Eurovision 2026.
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01.05.2026, 13:00
01.05.2026, 13:06
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Gabriele Corsi esordisce in libreria con «Un uomo da poco», un romanzo che mette in discussione il valore della bontà.
Il conduttore romano firma per Cairo un romanzo che ribalta un paradigma consolidato: essere buoni non sempre è una virtù.
Il protagonista, Francesco, 44 anni, divorziato e impiegato in un’agenzia di comunicazione, decide di smettere di essere «bravo» per capire se una versione più spietata possa cambiare davvero il corso della sua vita.
Un punto di partenza che trasforma una crisi personale in un esperimento radicale.
Un lato diverso
Il volto del Trio Medusa lo chiarisce durante «Deejay Chiama Italia» su Radio Deejay: «Il personaggio del libro non sono io», aggiungendo però la domanda che attraversa l’intero progetto: «Riusciamo davvero a cambiare la nostra natura?».
Una riflessione che segna uno scarto rispetto alla sua comicità televisiva, aprendo a un registro più inquieto e meno rassicurante.
Insieme a Elettra per l'ESC
Sul piano professionale, questa svolta narrativa coincide con una nuova esposizione mediatica.
Dopo le ultime edizioni, tornerà a raccontare l’Eurovision Song Contest 2026 insieme a Elettra Lamborghini, confermando il suo ruolo nella narrazione italiana dell’evento organizzato dalla European Broadcasting Union.
L’edizione 2026 si terrà a Vienna il 12, 14 e 16 maggio, con semifinali su Rai 2 e finale su Rai 1: un banco di visibilità che arriva mentre il libro ridefinisce anche il suo racconto pubblico.