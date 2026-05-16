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Musica Il giornalista Gabriele Corsi mostra il cuore tecnico della Rai all'Eurovision: «Una vera chicca»

Covermedia

16.5.2026 - 13:00

Gabriele Corsi
Gabriele Corsi

Il conduttore Gabriele Corsi apre le porte della cabina di regia della Wiener Stadthalle di Vienna durante l'Eurovision Song Contest.

Covermedia

16.05.2026, 13:00

16.05.2026, 13:06

Gabriele Corsi porta il pubblico dietro le quinte dell'Eurovision con un video social Rai.

Nel giorno della finale dell'Eurovision Song Contest 2026, il conduttore ha mostrato uno degli spazi più riservati della Wiener Stadthalle attraverso «From Vienna with Song and Love», il diario pubblicato sui canali di Rai Corporate direttamente da Vienna.

Nel filmato accompagna gli spettatori dentro la cabina di regia da cui segue la manifestazione insieme a Elettra Lamborghini.

«Una vera chicca», commenta entrando nell'area operativa riservata alla delegazione italiana. Le immagini mostrano monitor collegati alla diretta internazionale, postazioni tecniche e la visuale privilegiata sul palco e sulla Green Room, dove gli artisti attendono il verdetto dopo le esibizioni.

Non manca il tono ironico del presentatore romano, che scherza anche sugli «ufficetti con tanto di dispensa per toast e panini».

Il backstage diventa così parte integrante del racconto televisivo del contest europeo, sempre più seguito anche sui social attraverso contenuti esclusivi e dietro le quinte.

Per il volto Rai si tratta della sesta edizione consecutiva all'Eurovision, ormai uno dei riferimenti più riconoscibili della copertura italiana della manifestazione.

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