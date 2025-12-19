Gabriele Muccino

Il regista porta «A casa tutti bene» sul palcoscenico e conferma il cinema al centro dei suoi progetti.

Covermedia Covermedia

Gabriele Muccino debutta a teatro con «A casa tutti bene» e chiarisce subito la sua posizione: «Non è un piano B». Il regista romano affronta per la prima volta il palcoscenico adattando uno dei suoi titoli più noti, già film di successo e serie televisiva, senza rinnegare il cinema, che resta il fulcro del suo percorso artistico.

Lo spettacolo debutta l'8 gennaio al Teatro ABC di Catania e segna l'ingresso di Muccino nella regia teatrale con un testo rielaborato insieme a Marcello Cotugno e Irene Alison.

Al centro della scena torna la famiglia Ristuccia, riunita per festeggiare l'ottantesimo compleanno della matriarca Alba, occasione che fa emergere rancori, fragilità e segreti mai risolti. Un impianto corale che conserva l'intensità emotiva del racconto cinematografico, adattandolo ai tempi e alle dinamiche del teatro.

Nel cast figurano Giuseppe Zeno e Anna Galiena, affiancati da un ensemble pensato per restituire il ritmo serrato e il conflitto continuo che hanno reso celebre la storia. Le musiche sono affidate a Nicola Piovani, già autore della colonna sonora del film, elemento che contribuisce a mantenere un filo diretto con l'opera originale.

«Un organismo vivo»

Muccino descrive il teatro come «un organismo vivo», capace di trasformarsi sera dopo sera grazie al rapporto diretto con il pubblico. Un'esperienza nuova, intensa e destabilizzante, che il regista affronta con curiosità, senza escludere in futuro altri adattamenti teatrali dei suoi lavori, da «L'ultimo bacio» ad altri titoli del suo repertorio.

La tournée toccherà diverse città italiane, tra cui Palermo, Roma, Bologna, Napoli e Perugia. Parallelamente, Muccino resta impegnato sul fronte cinematografico: a gennaio è attesa l'uscita del suo nuovo film «Le cose non dette», mentre prosegue il lavoro su una serie televisiva dedicata alla famiglia Gucci.