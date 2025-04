Gabriella Carlucci

Dalla TV al Parlamento, passando per acrobazie estreme e una parodia che cambiò per sempre il rapporto televisivo con Milly. Gabriella Carlucci si racconta tra memoria, orgoglio e nuovi progetti.

Oggi Gabriella Carlucci guarda avanti: tornerebbe volentieri in TV, ma solo per un programma sulla storia o uno capace di creare un ponte tra chi cerca e chi offre lavoro.

«Ma non a Ballando con le stelle, troppo scontato». L'ironia resta la stessa, anche quando parla del passato e del celebre sketch del Trio Lopez-Marchesini-Solenghi a Sanremo '89: una parodia memorabile, ma con un effetto collaterale inatteso. «Divertente, ma ci giurammo: mai più tutte insieme in TV», rivela al «Corriere della Sera». E così è stato.

Alla leggenda secondo cui le sorelle Carlucci sarebbero state raccomandate da Paolo Cirino Pomicino risponde senza giri di parole: «Solo un vecchio amico di famiglia, lo incontravamo fin da ragazzine. Milly è lì da 40 anni con merito. Non ha avuto bisogno di spinte. Ha fatto tutto da sola, come me».

Ecco quando nacque SuperGabry

L'inizio fu esplosivo. Enzo Tortora la volle a «Portobello» come inviata: «Facevamo 18 milioni di spettatori. Il giorno prima ero una sconosciuta, il giorno dopo la gente mi fermava per strada». Poi arrivarono Sanremo con Miguel Bosé e l'edizione del 1990 con Johnny Dorelli.

Ma il vero scatto fu negli anni di «Buona Domenica», con Gerry Scotti. «Mi faceva un sacco di scherzi. C'era un gioco con un foglietto in fronte: lui indovinava sempre leggendo il riflesso sull'orologio. Io ci cascavo ogni volta».

È lì che nacque «SuperGabry», lanciata in sfide folli e adrenaliniche. «Facevo sport estremi e l'autore Roberto Ferrante mi disse: "Portiamolo in tv"». Gabriella si allenò con un team di stuntman e si gettò con l'auto a 180 all'ora contro un'altra vettura messa in verticale. «Bellissimo, ma serviva precisione assoluta. Se sbagliavo un solo movimento mi sfracellavo».

Alcuni rivali di «Domenica In» pensarono fosse un trucco: rividero il filmato al rallentatore. «Ero proprio io». Andò male solo una volta, quando la macchina attraversò le fiamme: «Inalai il fumo, ma mi ripresi subito».

E l'arrivo della politica

Campionessa anche di toro meccanico, fu invece un toro vero a metterla ko: «A un rodeo in Lombardia mi disarcionò all'ultima prova. Muscoli strappati, un buco nella coscia. Dolore tremendo, ma sono stata fortunata. I medici mi rimisero in piedi, ma dovetti smettere con le sfide».

Poi arrivò la politica. Eletta alla Camera con Silvio Berlusconi nel 2001, si trovò subito nell'occhio del ciclone: «Ero di destra e portavo i tacchi alti. La cosa più carina che mi dicevano era che ero scema. Mi vedevano come una marziana». Ma riuscì a far approvare proposte con ampio consenso. Nel 2011 lasciò il Cavaliere: «Lui non se la prese, i suoi sì».

Nel privato, una costante: l'amore per il marito Marco Catelli, al suo fianco da 29 anni. «Se non avessi incontrato lui, non mi sarei mai sposata. Gli altri fidanzati non volevano una donna indipendente o che lavorasse in TV. Lui invece mi sostiene, sempre».