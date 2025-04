Gabriella Carlucci

Una corsa spezzata, un volto da ricostruire, una vita da reinventare: la conduttrice televisiva si apre a «Verissimo» e racconta il dolore, la solitudine e il coraggio che l'hanno trasformata.

Gabriella Carlucci aveva solo 21 anni quando la sua esistenza è cambiata per sempre. Un frontale violentissimo tra un camion e l'auto su cui viaggiava le ha strappato tutto: il fidanzato, morto sul colpo, e la serenità di una vita normale. «Ero sola in ospedale, senza nessuno che mi assistesse. Non esistevano i cellulari, e le mie sorelle a Los Angeles persero le mie tracce per dieci giorni», ricorda, ancora con emozione.

Le ferite erano devastanti: l'orbita destra fratturata, il nervo facciale trinciato, il naso completamente distrutto.

In California subì un primo intervento, ma non bastò. Per anni Gabriella girò l'Europa alla ricerca di chirurghi in grado di ridarle un volto. «Non avevo più le cartilagini, il naso è stato ricostruito prelevando un pezzo di costola», racconta.

Un percorso doloroso, che ha richiesto forza e resilienza: in tutto ci vollero più di cinque anni e innumerevoli operazioni per restituirle un'immagine riconoscibile.

Nel frattempo, senza arrendersi alle ferite visibili e invisibili, iniziava a lavorare in TV, affrontando l'impatto di un volto asimmetrico e le insicurezze che inevitabilmente si portava addosso.

«Per molto tempo la mia faccia era totalmente asimmetrica», svela con onestà. Eppure Gabriella non ha mai smesso di lottare, trovando la forza dentro di sé. «Se uno dentro di sé non trova le risorse, non puoi sperare che qualcuno ti aiuti», afferma oggi, consapevole che la sua rinascita è stata prima di tutto un viaggio interiore.