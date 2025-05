Gabriella Golia

La celebre annunciatrice sarà tra le protagoniste dell'ultima puntata della stagione, in onda stasera. E nel privato si racconta tra ironia, amore duraturo e maternità: «Mio figlio si è un po' chiuso con me e mi dispiace».

Covermedia Covermedia

È uno di quei ritorni che sanno di affetto e memoria collettiva. Gabriella Golia, volto simbolo della televisione italiana anni Ottanta e Novanta, torna in prima serata per una puntata speciale del «Gialappa's Show», in onda stasera, lunedì 26 maggio.

Insieme a Emanuela Folliero e Mariolina Cannuli, accompagna i telespettatori nell'ultimo appuntamento della stagione, riportando sullo schermo l'eleganza e la voce inconfondibile che l'hanno resa un'icona.

Ma dietro la professionalità impeccabile, c'è una donna che vive – e racconta – la propria storia senza filtri.

«Mio marito? È irascibile, come un bambino viziato»

In un'intervista rilasciata al settimanale «Chi», Gabriella si apre con sincerità sul suo lungo rapporto con il marito, il chirurgo Marco Alloisi: «Quest'anno facciamo trent'anni insieme, sposati dal 2003. Il segreto? Tanta pazienza da parte mia. Perché, insomma, l'uomo ha un caratterino che te lo raccomando. In compenso è così bravo nel suo lavoro di chirurgo».

Un carattere che lei stessa descrive come «irascibile, come un bambino viziato». Lui preferisce restare ancorato alla routine e alla musica, mentre lei ama viaggiare, scoprire, condividere. «Starei sempre con la valigia in mano, lui per niente. Mi dice: «Mi basta guardarle in foto le cose"».

Eppure, tra le differenze e i compromessi, resiste un legame solido e carnale: «C'è ancora una grossa attrazione fisica, almeno da parte mia. Sono molto attaccata a lui. Forse non è il mio uomo ideale, però sicuramente ho sposato la persona di cui ero innamorata e ho avuto un figlio da chi volevo».

Quel figlio è Tommaso, oggi ventisettenne, che sta cercando la propria strada nel mondo. Gabriella ne parla con affetto e una punta di malinconia: «È un ragazzo solare, piace a tutti, anche se con me, in questo momento, si è un po' chiuso. Parla poco, e mi dispiace».