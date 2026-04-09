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Stati Uniti Grande gaffe della Cnn: dà per morto l'attore Michael J. Fox e poi si scusa. Ecco cos'è successo

SDA

9.4.2026 - 19:31

Gaffe della CNN: dà per morto MIcheal J. Fox (nella foto d'archivio) e si deve scusare.
Gaffe della CNN: dà per morto MIcheal J. Fox (nella foto d'archivio) e si deve scusare.
Keystone

Michael J. Fox «sta bene». Lo ha detto l'agente dell'attore a Tmz dopo che la Cnn aveva pubblicato un articolo e un video dal titolo «Remembering the life of actor Michael J. Fox», inducendo molti a pensare che fosse morto.

Keystone-SDA

09.04.2026, 19:31

09.04.2026, 19:44

Il filmato e quello che in gergo giornalistico viene chiamato «coccodrillo» sono stati rimossi dal web e la Cnn si è scusata: «Sono stati pubblicati per errore. Li abbiamo rimossi dalle nostre piattaforme e inviato le nostre scuse a Michael J. Fox e alla sua famiglia», ha fatto sapere un portavoce del network.

Mentre il web si interrogava sul suo stato di salute, l'attore noto in particolare per la trilogia di «Ritorno al futuro», oggi 64enne, al quale nel 1991 fu diagnosticato il morbo di Parkinson, era al PaleyFest al Dolby Theatre di Los Angeles per festeggiare la terza stagione della serie «Shrinking».

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