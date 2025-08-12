Gaia ha recentemente condiviso un messaggio molto personale sui social media, in cui ha parlato apertamente delle sue battaglie con l'ansia, il senso di vuoto e la solitudine.
Questi sentimenti, che lei descrive come una «santissima trinità», spesso la opprimono, rendendo difficile per lei trovare serenità. Nonostante il dolore che prova, la cantante italiana ha scelto di condividere queste emozioni con il pubblico, cercando di esorcizzare il suo disagio interiore.
Nel suo post ha incluso l'immagine di un occhio che piange e un foglio scritto di getto, simboli del suo stato d'animo.
Sebbene il pubblico la acclami, spesso non è consapevole delle sue emozioni in quei momenti.
Le parole della nativa di Guastalla, in Emilia Romagna, evocano l'immagine di un poeta ottocentesco che esprime le sue inquietudini interiori. Una ragazza, lei, che ha sempre mostrato il suo vero io, senza filtri, come quando ha condiviso la sua lotta con l'acne senza timore.
