Gaia in concerto a Milano IMAGO/Gruppo LiveMedia

In un toccante messaggio sui social, la cantante Gaia ha condiviso le sue lotte con l'ansia e il disagio interiore. Ecco il suo racconto.

Igor Sertori

Gaia ha recentemente condiviso un messaggio molto personale sui social media, in cui ha parlato apertamente delle sue battaglie con l'ansia, il senso di vuoto e la solitudine.

Questi sentimenti, che lei descrive come una «santissima trinità», spesso la opprimono, rendendo difficile per lei trovare serenità. Nonostante il dolore che prova, la cantante italiana ha scelto di condividere queste emozioni con il pubblico, cercando di esorcizzare il suo disagio interiore.

Nel suo post ha incluso l'immagine di un occhio che piange e un foglio scritto di getto, simboli del suo stato d'animo.

Il peso della fama

L'artista ha descritto come a volte si trovi intrappolata in «loop mentali» che paragona ai gironi dell'inferno dantesco, da cui è difficile uscire.

La 27enne ha anche parlato del peso della fama, che comporta una costante ricerca di approvazione dagli altri. La sua parte più intima desidera solo essere accettata per ciò che è, senza giudizi.

«Vorrei non dover cercare conferme da estranei per ricordarmi che sono speciale così come sono», ha confessato.

Come riportato anche dal magazine «Chi», questo sfogo arriva nel mezzo del suo tour estivo, un periodo intenso con date ravvicinate che non lasciano spazio a esitazioni.

Un io senza filtri

Sebbene il pubblico la acclami, spesso non è consapevole delle sue emozioni in quei momenti.

Le parole della nativa di Guastalla, in Emilia Romagna, evocano l'immagine di un poeta ottocentesco che esprime le sue inquietudini interiori. Una ragazza, lei, che ha sempre mostrato il suo vero io, senza filtri, come quando ha condiviso la sua lotta con l'acne senza timore.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.