Gal Gadot

L'attrice israeliana, sostenitrice della politica militare di Netanyahu, è stata duramente criticata da un gruppo di manifestanti sulla Hollywood Walk of Fame.

Covermedia Covermedia

La cerimonia per l'assegnazione della stella sulla «Hollywood Walk of Fame» a Gal Gadot è stata segnata da una serie di scontri tra manifestanti pro-Palestina e altri pro-Israele.

I manifestanti per la Palestina hanno esposto dei cartelli con scritte come «Viva Viva Palestina» e «No Other Land ha vinto l'Oscar», in riferimento al premio come Migliore documentario alla recente cerimonia.

In un video postato su X si sentono alcuni dimostranti urlare all'indirizzo dell'attrice israeliana: «Gal Gadot vergognati». I manifestanti sono stati scortati dalla polizia e molti di loro sono finiti in manette.

Ha prestato servizio nell'esercito israeliano

Gadot in passato ha prestato servizio nell'esercito israeliano e ha espresso apertamente il suo sostegno a Israele sin dagli attacchi terroristici del 7 ottobre, appoggiando la successiva invasione di Gaza.

Le dimostrazioni hanno ritardato la cerimonia di circa 15 minuti.

Gadot è di recente tornata al cinema con il live-action «Biancaneve», accanto a Rachel Zegler. Quest'ultima ha suscitato delle polemiche con il suo sostegno pubblico alla causa palestinese. Anche prima dell'attuale conflitto, Zegler aveva pubblicato numerosi tweet e storie su Instagram chiedendo la fine della violenza e il sostegno ai diritti umani dei palestinesi.

Dal termine delle riprese tra le due attrici sarebbe calato il gelo.