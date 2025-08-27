L'attrice israeliana Gal Gadot (foto d'archivio): KEYSTONE

Un collettivo di oltre 1'500 professionisti del cinema ha chiesto alla Biennale di Venezia di ritirare gli inviti agli attori Gal Gadot e Gerard Butler, in seguito alle loro dichiarazioni a favore del Governo d'Israele.

Hai fretta? blue News riassume per te Gal Gadot e Gerard Butler non parteciperanno alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Nei giorni scorsi il collettivo «Venice4Palestine» aveva chiesto il ritiro degli inviti ai due attori, accusati di sostenere il Governo israeliano.

Non è certo se sia questa la ragione della loro assenza, dato che entrambi non avevano ancora formalizzato la loro presenza. Mostra di più

Gal Gadot e Gerard Butler non parteciperanno alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Lo rende noto l'agenzia stampa italiana Adnkronos.

Entrambi gli attori, protagonisti del film «In the Hand of Dante» diretto da Julian Schnabel e presentato Fuori concorso, non avevano mai confermato la loro presenza alla manifestazione.

L'attrice israeliana e l'attore britannico hanno deciso di non unirsi al regista e al resto del cast per la première al Lido.

Una lettera chiede il ritiro degli inviti ai due attori

La possibile ragione è perché il 22 agosto il collettivo «Venice4Palestine», che riunisce oltre 1'500 professionisti del cinema, ha diffuso una lettera aperta alla Biennale di Venezia, sollecitando una presa di posizione sul conflitto a Gaza.

Due giorni dopo, una seconda lettera ha esplicitamente chiesto il ritiro degli inviti a Gadot e Butler, accusati di sostenere pubblicamente il Governo israeliano.

Nessuno dei due però aveva formalizzato la propria partecipazione al festival prima delle polemiche.

L'attore britannico Gerard Butler (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press Wire

«Non menziona la Palestina né il genocidio in corso»

In pochi giorni sono state raccolte oltre 1'500 firme per chiedere il ritiro degli inviti a cineasti filoisraeliani.

«Siamo delusi dalla risposta della Biennale, che non affronta i contenuti della nostra lettera», ha dichiarato V4P in un comunicato. «Non menziona la Palestina né il genocidio in corso, né lo Stato di Israele che lo perpetua».

Le sezioni indipendenti del festival, come le Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica, hanno invece mostrato apertura al dialogo e rilanciato l'appello sui social media.

«Se in poche ore si sono radunati così tanti sostenitori, significa che il cinema italiano ha scelto di schierarsi con il popolo palestinese», ha affermato il collettivo V4P.

Tanti i nomi noti tra le firme

Tra i firmatari dell'appello ci sono Ken Loach, Céline Sciamma, Audrey Diwan, Charles Dance, Jasmine Trinca, Carlo Verdone, i Manetti Bros, Miriam Leone, Valentina Lodovini, Marco Bellocchio, Laura Morante, Valeria Golino, Toni e Beppe Servillo, Fiorella Mannoia, Alba e Alice Rohrwacher, Claudio Santamaria, Pietro Sermonti, Gabriele Muccino, Serena Dandini, Roger Waters, Stefania Casini, Abel Ferrara, Francesca Marciano, Susanna Nicchiarelli, Giuseppe Piccioni, Olivier Rabourdin, Greta Scarano, Silvia Scola, Paola Turci e Andrea Zuliani.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.