Lauren Sanchez Bezos arriva alla conferenza stampa di presentazione del gala del Met. Keystone

Poche ore prima del gala del Met lo staff del museo sulla Quinta Strada, dove stasera si raduneranno celebrità e miliardari per il party annuale del Costume Insitute, ha scoperto centinaia di bottiglie di un liquido simile all'urina nascoste accanto alle opere d'arte.

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Se di protesta di tratta sarebbe solo l'ultima dopo i poster che hanno tappezzato l'Upper East Side in segno di protesta per la sponsorizzazione della festa da parte di Jeff Bezos.

Il tycoon di Amazon e la moglie sono chair onorari del gala che quest'anno ha raccolto ben 42 milioni di dollari per le casse del Costume Institute.

Un'altra protesta si è svolta fuori dal museo. Attivisti hanno piazzato su Fifth Avenue bottiglie di plastica vuote e invitato i passanti a farci pipì: «Questa è la toilette per vip del Met Gala. Installata in onore di Jeff Bezos», si legge su un cartellone che ricorda le condizioni di lavoro da Amazon dove, in casi estremi, magazzinieri e autisti hanno dichiarato di urinare in bottiglie pur di rispettare i tempi imposti dall'azienda.