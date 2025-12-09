Presto Harry e Meghan potranno tornare in tranquillità nel Regno Unito? Imago

Il governo britannico avvia una revisione ufficiale della sicurezza del principe Harry, una mossa che potrebbe cambiare i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo anni di battaglie legali sulla protezione, RAVEC ha aperto un assessment formale che potrebbe restituire a Harry una sicurezza più elevata durante le visite nel Regno Unito.

Il cambiamento avrebbe un impatto diretto su Archie e Lilibet, che - stando ai media britannici - non hanno quasi mai visitato il Paese per motivi di sicurezza.

La revisione arriva mentre tra Harry e re Carlo si registra un timido riavvicinamento, che, secondo «Vanity Fair», potrebbe riaprire il dialogo familiare. Mostra di più

La saga della cosiddetta «Megxit» torna al centro della scena con un vero scossone istituzionale: secondo «Vanity Fair», il governo britannico ha deciso di riesaminare il livello di sicurezza garantito al principe Harry e alla sua famiglia quando si trovano nel Regno Unito.

Un gesto inatteso che potrebbe modificare assetti, rapporti familiari e persino il futuro ruolo dei Sussex nelle loro visite oltreoceano.

Una disputa iniziata anni fa

Dal 2020, quando Harry e la moglie Meghan hanno lasciato la famiglia reale come membri senior, il duca ha perso automaticamente il diritto alla protezione finanziata con fondi pubblici.

Una decisione che lui ha sempre contestato, sostenendo di restare un bersaglio vulnerabile indipendentemente dalla sua nuova vita in California con Meghan e i due figli.

Nei tribunali britannici sono passati ricorsi, appelli e sentenze sfavorevoli, senza mai ottenere un reale cambio di rotta.

Ma ora, a Londra, qualcosa sembra essersi riaperto: il comitato RAVEC - che supervisiona la sicurezza dei royals e delle principali figure politiche - ha avviato una revisione formale coinvolgendo il Ministero dell'Interno, la polizia e i rappresentanti della Casa reale. Il risultato è previsto per l'inizio del 2026.

Perché la decisione è cruciale

La questione non riguarda solo Harry. In gioco ci sono anche Archie e Lilibet che - stando ai media britannici - finora hanno praticamente evitato il Regno Unito proprio per la mancanza di una protezione considerata adeguata dai genitori.

Una tutela riconosciuta ufficialmente rappresenterebbe per la prima volta un vero lasciapassare per consentire ai bambini di rientrare nel Paese e trascorrere del tempo con la famiglia reale, cosa quasi mai avvenuta dalla loro nascita.

Riavvicinamento con re Carlo?

La tempistica non è casuale. Negli ultimi mesi si è registrato un cauto tentativo di dialogo tra Harry e suo padre. Un incontro avvenuto in privato a settembre - il primo dopo un lungo silenzio - ha mostrato segnali di apertura.

Harry avrebbe portato con sé foto e messaggi dei figli, gesto che avrebbe toccato profondamente il re.

Il tema della sicurezza, però, restava l'ostacolo principale per immaginare un incontro con Archie e Lilibet. La revisione varata ora potrebbe finalmente offrire una soluzione concreta.

La posta in gioco per i Sussex

Per Harry e Meghan la protezione non è solo una questione pratica, ma quasi identitaria.

Ottenere una copertura ufficiale significherebbe: evitare di organizzare costose misure private ogni volta che tornano nel Regno Unito, ridurre la tensione che accompagna ogni loro visita, permettere ai bambini di conoscere la loro storia familiare, e soprattutto ribadire, anche simbolicamente, che i Sussex restano parte della famiglia reale, pur vivendo lontani da ruoli ufficiali.

Non è ancora una vittoria, ma secondo i tabloid inglesi è il segnale più concreto di cambiamento da anni.

Gli scenari possibili

Se la protezione verrà ripristinata, Archie e Lilibet potranno tornare in visita nel 2026. Archie è nato a Londra nel 2019, mentre la sorella è venuta alla luce a Santa Barbara nel 2021, dopo la Megxit.

Se nulla cambierà, la distanza rimarrà invariata. Le visite resteranno rare, e il rapporto tra Harry e la sua famiglia potrebbe non trovare alcuna occasione di guarigione.

Un verdetto destinato a pesare sul futuro dei Sussex… e forse su quello dell'intera monarchia.