Gary Busey

L'attore Gary Busey ha ammesso le sue responsabilità in tribunale, dopo un episodio al Monster Mania Festival del 2022.

Gary Busey ha ufficialmente ammesso di aver compiuto atti di contatto sessuale illecito durante una convention horror nel New Jersey.

L'attore, noto per ruoli in film come «Point Break» e «Arma Letale», si è dichiarato colpevole nel corso di un'udienza virtuale legata a quanto accaduto il 13 agosto 2022 al Monster Mania Festival, tenutosi al Doubletree Hotel di Cherry Hill.

«Non è stato un tocco accidentale», ha detto l'attore, oggi 81enne, rivolgendosi al giudice – come riportato dal «Daily News». L'ammissione arriva dopo che il tribunale ha respinto la sua richiesta di archiviazione dell'imputazione.

Tre capi d'accusa su quattro archiviati per patteggiamento

Secondo le denunce raccolte durante l'evento, Busey avrebbe toccato in modo inappropriato almeno tre donne mentre posava per delle foto con i fan.

Una delle accusatrici ha affermato che avrebbe persino tentato di slacciarle il reggiseno. All'epoca, l'attore aveva negato tutto: «Non porto alcun rimpianto, perché non è successo nulla», dichiarava a TMZ.

In seguito a una segnalazione, gli organizzatori avevano dichiarato su Facebook: «Busey è stato rimosso dalla convention e gli è stato chiesto di non tornare».

Tre capi d'accusa su quattro sono stati archiviati grazie a un patteggiamento. La sentenza definitiva è prevista per il 18 settembre.