Gattuso poco prima della rasatura Dal web

L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana, attualmente in testa alla classifica croata con l'Hajduk Spalato, ha deciso così di sostenere un'iniziativa umanitaria a favore della salute maschile, che ha raccolto oltre 10'000 euro.

Sara Matasci ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Gennaro Gattuso ha sorpreso tutti radendosi la barba dopo ben 22 anni, risultando alla fine quasi irriconoscibile.

Una decisione presa per supportare un progetto umanitario chiamato «Beard Auction», volto a promuovere la salute degli uomini.

L'iniziativa ha raccolto oltre 10mila euro, destinati ad associazioni locali impegnate nella prevenzione e nella cura dei tumori.

In un video l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana ha scherzato sulla sua nuova immagine, ma ha anche sottolineato la serietà della causa: «Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida». Mostra di più

Gennaro Gattuso, noto per la sua lunga carriera calcistica e attualmente allenatore dell'Hajduk Spalato in Croazia, ha sorpreso tutti radendosi la barba dopo ben 22 anni, risultando alla fine quasi irriconoscibile.

Ali Gattuso koji trzne Sunaru 😂 pic.twitter.com/HDdETabjB6 — Verner (@PetrakVerner) December 11, 2024

Una decisione presa, come riportano diversi media, tra cui quello del «Corriere della Sera», per supportare un progetto umanitario chiamato «Beard Auction», volto a promuovere la salute degli uomini. L'iniziativa ha raccolto oltre 10mila euro, destinati ad associazioni locali impegnate nella prevenzione e nella cura dei tumori.

Insieme a Gattuso, altri due volti noti dell’Hajduk Spalato hanno aderito all’asta solidale: Zvonimir Sarlija e Matej Sunara, anche loro disposti a dire addio alla barba per questa nobile causa.

Complessivamente la campagna ha raggiunto risultati straordinari, raccogliendo 150'000 euro e garantendo esami gratuiti a oltre 350 uomini.

«Orgoglioso di partecipare a questa sfida»

In un video l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana, campione del mondo nel 2006, ha scherzato sulla sua nuova immagine, ma ha anche sottolineato la serietà della causa: «Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un’azione umanitaria molto importante. Non mi rado la barba da oltre 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza».

Gennaro Gattuso s’est rasé la barbe pour la première fois depuis 22 ans à l’occasion d’une œuvre de charité 👶 pic.twitter.com/GsHb2ht5dA — Dégaine (by So Foot) (@DegaineSo) December 12, 2024

Ora, senza la sua caratteristica barba, Gattuso si concentra sul prossimo incontro casalingo contro il Rijeka, previsto per domenica 15 dicembre alle 17.45. La sua squadra condivide il primo posto in classifica con il Rijeka, avendo accumulato 32 punti in 16 partite.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.